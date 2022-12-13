ФОТО | Снега по колено! Таллинн „отходит“ от вчерашнего шторма, передвигаться по улицам все еще трудно
Несмотря на то, что метель в Таллинне утихла, движение по дорогах по-прежнему затруднено, а сам город укрыт толстым слоем снега.
Вчерашняя метель вызвала в Таллинне настоящий хаос. Вице-мэр Владимир Свет отметил вчера, что в городе выпало около 7 сантиметров снега, а дорожные условия очень сложные. По всей Эстонии стихия привела к перебоям с электроэнергией. В Таллинне без электричества остались более 290 домохозяйств.
Спасательный департамент предупредил вчера вечером, что отступающая метель сильно усложнит дорожное движение и в ближайшие дни.
Департамент транспорта сообщил, что по-прежнему трудно достичь требуемого уровня состояния дорог, поэтому специальный режим продлевается до 20:00 вторника.
„Несмотря на то, что шторм показывает признаки отступления, мы рекомендуем оставаться дома и не садиться за руль во вторник, если это возможно. Следует учитывать, что очистка второстепенных дорог занимает больше времени, чем обычно“, — сказал глава отдела строительства и содержания инфраструктуры Департамента транспорта Андрес Пийбелехт.