ФОТО | Снега по колено! Таллинн „отходит“ от вчерашнего шторма, передвигаться по улицам все еще трудно

Вчерашняя метель вызвала в Таллинне настоящий хаос. Вице-мэр Владимир Свет отметил вчера, что в городе выпало около 7 сантиметров снега, а дорожные условия очень сложные. По всей Эстонии стихия привела к перебоям с электроэнергией. В Таллинне без электричества остались более 290 домохозяйств.

„Несмотря на то, что шторм показывает признаки отступления, мы рекомендуем оставаться дома и не садиться за руль во вторник, если это возможно. Следует учитывать, что очистка второстепенных дорог занимает больше времени, чем обычно“, — сказал глава отдела строительства и содержания инфраструктуры Департамента транспорта Андрес Пийбелехт.