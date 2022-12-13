Скандал на ЧМ-2022: команда Месси убьет соперника в полуфинале за 60 минут. О чем речь?
Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2022 Аргентина — Нидерланды стал наиболее грубым в истории мундиалей: испанский арбитр Антонио Матеу Лаос, не изменяя привычкам из Ла Лиги, показал аж 15 желтых карточек.
Футболисты били и оскорбляли друг друга. Конфликты продолжили разжигаться и по окончании встречи, пишет Sport24.
Теперь Лео и его товарищам предстоит полуфинал против Хорватии, и хорватская газета Jutarnij List выдала сочнейший инсайд — якобы этот матч переплюнет по жесткости даже предыдущий с участием Аргентины.
Как считают балканские журналисты, один из лучших аргентинских футболистов рассказал партнерам по неназванному европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать хорватов и грубой игрой не давать им строить привычную игру. Каков мотив? Южноамериканцы, согласно заключениям Jutarnij List, хотят сыграть на расшатанности нервов у некоторых соперников.
Этот же аргентинец будто бы уверен: его команда уничтожит Хорватию за 60 минут — либо забьет два гола, либо добьется удаления в составе противника. В раздевалке того клуба, откуда якобы и пошел слив информации, с тех пор постоянно обсуждают данную ситуацию.
Jutarnij List утверждает, что три игрока сборной Аргентины уже получили особые инструкции по провокации трех хорватов, которых тренер Лионель Скалони считает самыми неустойчивыми в психологическом плане.
Возглавляющий хорватов Златко Далич, согласно балканскому изданию, в курсе происходящего и собирается принять действенные контрмеры агрессивности аргентинцев.
„Мы не можем быть на 100% уверенными, что Аргентина собирается делать, но все в курсе, как эти игроки ведут себя, когда хотят вывести противника из равновесия, вынудить его ошибаться и получать карточки. Этой тактики Аргентина уже придерживалась в матче с Нидерландами. Они не боятся делать все возможное ради победы.
Подобное не удивляет, но жаль, что кто-то хочет выйти в финал ЧМ грязными методами. Нелегко сопротивляться этому и сохранять трезвую голову, но сборной Хорватии придется проявить концентрацию ии осознать, что все происходящее — только часть борьбы. Нужно сохранять спокойствие и обыграть Аргентину на поле. Худший вариант — сдаться и проиграть как любители. Этого нельзя допустить“, — написано в материале Jutarnij List.
Тяжело поверить, что хорватское СМИ как-то разузнало о планах аргентинцев. Еще труднее осознать, что техничные футболисты лучшей южноамериканской сборной включат режим Дженнаро Гаттузо, Найджела Де Йонга, Винни Джонса и других грубиянов. Но удочка закинута, и теперь матч Аргентина — Хорватия стал еще более долгожданным.