Скандал на ЧМ-2022: команда Месси убьет соперника в полуфинале за 60 минут. О чем речь?

Футболисты били и оскорбляли друг друга. Конфликты продолжили разжигаться и по окончании встречи, пишет Sport24.

Теперь Лео и его товарищам предстоит полуфинал против Хорватии, и хорватская газета Jutarnij List выдала сочнейший инсайд — якобы этот матч переплюнет по жесткости даже предыдущий с участием Аргентины.

Как считают балканские журналисты, один из лучших аргентинских футболистов рассказал партнерам по неназванному европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать хорватов и грубой игрой не давать им строить привычную игру. Каков мотив? Южноамериканцы, согласно заключениям Jutarnij List, хотят сыграть на расшатанности нервов у некоторых соперников.

Этот же аргентинец будто бы уверен: его команда уничтожит Хорватию за 60 минут — либо забьет два гола, либо добьется удаления в составе противника. В раздевалке того клуба, откуда якобы и пошел слив информации, с тех пор постоянно обсуждают данную ситуацию.

Jutarnij List утверждает, что три игрока сборной Аргентины уже получили особые инструкции по провокации трех хорватов, которых тренер Лионель Скалони считает самыми неустойчивыми в психологическом плане.

Возглавляющий хорватов Златко Далич, согласно балканскому изданию, в курсе происходящего и собирается принять действенные контрмеры агрессивности аргентинцев.

„Мы не можем быть на 100% уверенными, что Аргентина собирается делать, но все в курсе, как эти игроки ведут себя, когда хотят вывести противника из равновесия, вынудить его ошибаться и получать карточки. Этой тактики Аргентина уже придерживалась в матче с Нидерландами. Они не боятся делать все возможное ради победы.