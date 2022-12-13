TLT: в Таллинне сегодня ситуация спокойнее, общественный транспорт работает

Руководитель по коммуникации Tallinna linnatransport Ольга Полиенко сообщила, что сегодня утром ситуация с общественным транспортом спокойнее, чем вчера. По ее словам, ходят и автобусы, и трамваи и троллейбусы. „На данный момент ситуация с автобусами более-менее нормальная, троллейбусы тоже ходят, так что ситуация потихоньку нормализуется“, - сказала она. Полиенко добавила, что в случае с трамвайным движением очень помог специальный трамвай, который расчищал трамвайные пути от снега.

Прошлой ночью движение в Таллинне было сильно нарушено, и участникам дорожного движения пришлось учитывать, что автобусы, трамваи и троллейбусы ходят не по расписанию, а по ситуации.

К примеру, автобусы стояли возле мемориала „Русалка“ на улице Пирита более часа, так как выезжающие из порта грузовики перекрыли дорогу. Также в центре города не ходили троллейбусы, многие автобусы съезжали с дороги, а на всех трамвайных линиях была задержка.

Департамент транспорта вчера предупредил, что в ближайшие дни дорожные условия будут по-прежнему очень сложными, и существует высокий риск пробуксовки на дорогах. Также Департамент транспорта установил особый режим технического обслуживания в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Эстонии из-за сильного снегопада и ветра. Следует считаться с тем, что требуемый уровень состояния дорог обеспечивается не везде.