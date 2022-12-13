TLT: в Таллинне сегодня ситуация спокойнее, общественный транспорт работает
Вчерашний снежный шторм вызвал хаос при передвижении на общественном транспорте, но сегодня утром ситуация улучшилась.
Руководитель по коммуникации Tallinna linnatransport Ольга Полиенко сообщила, что сегодня утром ситуация с общественным транспортом спокойнее, чем вчера. По ее словам, ходят и автобусы, и трамваи и троллейбусы. „На данный момент ситуация с автобусами более-менее нормальная, троллейбусы тоже ходят, так что ситуация потихоньку нормализуется“, - сказала она. Полиенко добавила, что в случае с трамвайным движением очень помог специальный трамвай, который расчищал трамвайные пути от снега.
Прошлой ночью движение в Таллинне было сильно нарушено, и участникам дорожного движения пришлось учитывать, что автобусы, трамваи и троллейбусы ходят не по расписанию, а по ситуации.
К примеру, автобусы стояли возле мемориала „Русалка“ на улице Пирита более часа, так как выезжающие из порта грузовики перекрыли дорогу. Также в центре города не ходили троллейбусы, многие автобусы съезжали с дороги, а на всех трамвайных линиях была задержка.
Департамент транспорта вчера предупредил, что в ближайшие дни дорожные условия будут по-прежнему очень сложными, и существует высокий риск пробуксовки на дорогах. Также Департамент транспорта установил особый режим технического обслуживания в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Эстонии из-за сильного снегопада и ветра. Следует считаться с тем, что требуемый уровень состояния дорог обеспечивается не везде.