Тают как снег. Circle K снизила цены на топливо до уровня девятимесячной давности

„Цены на готовую продукцию на мировом рынке в течение последней недели снижались, что позволило Circle K снизить розничные цены как на бензин, так и на дизельное топливо до минимального уровня за последние девять месяцев. Такие низкие цены на топливо в Эстонии мы видели в начале марта“, — сказал руководитель отдела ценообразования Circle K Eesti Индрек Сасси.

По его словам, за падением цен на мировом рынке стоит слабый прогноз экономики. „Хотя сохраняется неопределенность в отношении влияния нефтяных санкций против России и того, каким образом ослабление ковидных ограничений в Китае и финансовая политика центральных банков повлияют на спрос, неопределенность в отношении предстоящего экономического спада является одним из основных факторов, влияющих на закупочные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо“, — пояснил Сасси.

Цены как на бензин, так и на дизельное топливо были снижены на 6 центов за литр.

При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.

Сасси подчеркнул, что Circle K Eesti AS закупает все моторное и дизельное топливо непосредственно у расположенных в Европейском Союзе нефтеперерабатывающих заводов. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей и посредничеством в сбыте топлива, произведенного в России или Беларуси.