Все знают хорватскую шашечку. Откуда она вообще взялась?

С красно-белым шахматным щитом, части которого всегда украшают футболку сборной Хорватии, связаны целые легенды. Он известен со времен независимого Хорватского королевства (XI век).

Актуальный герб Хорватии – это щит, на котором в шахматном порядке расположены 25 красных и белых квадратов (в геральдике узор из чередующихся квадратов называют „шаховница“). Сверху щит украшает корона, состоящая из пяти звеньев – это исторические гербы Хорватии, Республики Дубровник, Истрии, Далмации и Славонии.

Шутею поручили объединить историческое красно-белое клетчатое поле и эмблемы главных хорватских регионов. „Никто из нас раньше не разрабатывал национальные символы – ни парламент, ни я. Я сделал более сотни дизайнерских эскизов – от современного минимализма до барокко. Представители парламента приняли одно из моих предложений. На следующий день эскиз герба представили СМИ как итоговый вариант“, – описывал хронику Шутей.

„Мы не должны были предложить форму и содержание герба. Мы лишь давали политикам экспертные рекомендации по правилам геральдики и представили концепцию. Я презентовал наши предложения руководителю парламента Домляну, а он привлек художника Мирослава Шутея“, – вспоминает Станчич.

Первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман очень серьезно относился к разработке государственной символики, поэтому собрал оценивающую комиссию, которую возглавил профессор истории загребского университета Никса Станчич. Это он первым сформулировал, чего государство хотело от геральдики.

За дизайном хорватской формы стоит художник-авангардист Мирослав Шутей (умер в 2005 году). В начале девяностых, когда Хорватия только обрела независимость после развала Югославии, Шутей сотрудничал с правительством и получил целый пакет заказов. Ему предстояло разработать дизайн герба Хорватии, банкнот и даже комплектов спортивной формы, пишет Sports.ru.

Есть версия, что хорватский король Држислав, который вел ожесточенную войну за Далмацию с венецианским дожем Пьетро II Орсело, попал в плен и его заперли в темнице. Орсело как-то узнал, что пленник обожает шахматы, поэтому предложил пари: если тот обыграет его в трех партиях подряд, то получит свободу (и, по некоторым версиям, саму Далмацию). Король трижды обыграл дожа – и его отпустили. Чтобы увековечить память о победе, Држислав нанес шахматную доску на эмблему хорватского королевства.

С тех пор красно-белая шаховница присутствовала на гербе страны всегда, включая даже социалистический период (с 1945 года до обретения независимости). В 1991 году шаховницу поместили и на флаг Хорватии – вместо югославской красной звезды.

В 1987 году сборная Югославии U-21 выиграла молодежный чемпионат мира в Чили. Основу безумно талантливого поколения составляли хорваты: Роберт Ярни, Звонимир Бобан, Давор Шукер, Игор Штимац и Роберт Просинечки.

На ЧМ-1990 некоторых игроков той молодежки подтянули к основе Югославии. Например, хорвата Просинечки – в следующем сезоне он выиграл Кубок европейских чемпионов с „Црвеной Звездой“ и укатил в „Реал“. Всего в составе сборной Югославии было 5 хорватов, все они дошли до четвертьфинала ЧМ-1990.

Футбольную независимость Хорватия получила в 1992-м. В рейтинге она поначалу занимала всего лишь 125-е место, но уже тогда хорваты примеряли дизайнерские комплекты с шашечным узором, разработанные Шутеем. „Когда я играл за Югославию, это ничего не значило для меня. Это был лишь спорт, ничего больше. Сейчас это чувство не сравнить ни с чем. Теперь мы можем и думать, и говорить, что мы хорваты. Раньше мы этого не делали“, – рассуждал Игор Штимац.

Первым крупным турниром для Хорватии стал чемпионат Европы 1996 года. Там сборная добралась до четвертьфинала (проиграла немцам 1:2) и еще в группе уничтожила датчан, действующих чемпионов, – 3:0. Шукер, вколачивая третий, без шансов перебросил Шмейхеля и забил один из самых красивых голов на турнире.