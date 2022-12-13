Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию. Почему?

На пресс-конференции 2020 года Путин назвал расследование „компиляцией, которую невозможно читать“. Ничего странного в том, что Шамалов мог получить пакет акций „Сибура“ за 100 долларов, нет, сказал тогда президент России.

Другой характерный пример - вопрос о расследовании „Важных историй“ (признаны нежелательной в России организацией) в отношении бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Из публикации следовало, что Шамалов стал долларовым миллиардером, купив 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России „Сибур“ - якобы за символические 100 долларов.

Путин утверждал тогда, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность и что дело связано „с длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина“. При этом до своего ареста Сафронов проработал в госкорпорации всего два месяца и доступа к гостайне там не имел. В итоге комментировать слова президента на следующий день пришлось Дмитрию Пескову, который сказал, что сведения для президента были „предоставлены следствием“.

На пресс-конференции в 2020 году его спросили об уголовном деле в отношении журналиста Ивана Сафронова, на тот момент арестованного по обвинению в госизмене (в 2022 году он получил 22 года колонии строго режима).

С одной стороны, на пресс-конференциях звучали вопросы по очень важным для российского общества темам. С другой, содержательные и точные ответы Путин давал нечасто.

Владимир Путин всегда пытался продемонстрировать свою погруженность в вопросы экономики и социальной сферы - использовал множество цифр и статистических данных, которые должны были показать, что положение в стране лучше, чем кажется. СМИ выпускали материалы с разбором допущенных Путиным ошибок .

Впервые так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась еще в 2001 году, а после его возвращения в Кремль в 2012 году они ежегодно проходили в декабре. Все они были долгими (в среднем длились около 4 часов) и привлекали к себе много внимания.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами „в ходе зарубежных поездок“.

Он добавил, что заказчиками расследования были госдеп США и их спецслужбы, а цель публикации - месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.

В схожей манере Путин отвечал и на вопрос о резонансом расследовании Bellingcat, The Insider (оба признаны в РФ нежелательными организациями), Der Spiegel и Си-эн-эн о том, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ. Объяснение президента тогда свелось к фразе о том, что если бы Россия хотела отравить Навального, то довела бы дело до конца.

Подобные высказывания Путина, особенно в последние годы, делали эти пресс-конференции все менее содержательными. Способствовали этому как таблички, которыми журналисты пытались привлечь внимание Владимира Путина (“Ищу счастье“, „Выпьем!“, „Дайте яду“, „Давай поженимся“), так и специфические вопросы - какого робота не хватает в Кремле, „как описать эту жизнь, не используя ненормативную лексику“, что президент просит у Деда Мороза и т.п.

„Психологическое нежелание отчитываться“

В этом году Путин до сих пор не выступал и с обращением к Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента в понедельник не смог ответить на вопрос, состоится ли послание до конца года. По его словам, этот вопрос „надо уточнить“.

Политолог Михаил Виноградов говорит, что перенос большой пресс-конференции и подвешенность с посланием укрепляют „ощущение общей постановки ситуации на паузу“. „Оно робко проявилось в октябре и стало накапливаться в ноябре. Несмотря на то, что, казалось бы, столько всего напроисходило“, - считает он.

Как минимум, Россия за прошедшую осень объявила об аннексии четырех украинских регионов, провела мобилизацию и понесла серию чувствительных поражений на фронте.

„Нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит - происходит столько, что в месяц сейчас вмещается гораздо больше, чем в иной год“, - согласен политолог Аббас Галлямов.

По его словам, „рассказать о какой-то конкретике в рамках повседневных мероприятий он [Путин] ещё может, а вот поговорить о перспективах страны в целом, о долгосрочных целях, о стратегии движения - уже не в состоянии“.

Впрочем, политолог Татьяна Становая причину отмены мероприятий видит не в том, что Путину нечего сказать, а в том, что ему не хочется это делать.

„Чем больше сил и энергии уходит у Путина на „глобальные“ темы, тем меньше у него желания растрачиваться на „мелочи“ типа прямых линий или пресс-конференций“, - пишет эксперт в своем телеграм-канале.

По ее словам, у российского президента есть „психологическое нежелание „отчитываться“, отвечать на скучные и рутинные вопросы, тратить время на подготовку, играть доброго папу и прочее“: „Для внешних аудиторий он может и так сказать все, что посчитает нужным - повод найдется, а общаться с внутренней аудиторией он не видит смысла. Пусть этим подчиненные занимаются...“