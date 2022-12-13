Гонка со временем. Успеет ли Operail продать свой финский бизнес до начала вступления в силу запрета на перевозку товаров из России?

На прошлой неделе министры правительства Эстонии осудили решение государственной компании Operail, управляющей железнодорожным транспортом, которая по-прежнему обслуживает грузы из России на финских железных дорогах даже после начала войны в Украине, а также готова продолжать эту деятельность. Ни премьер-министр Кая Каллас, ни министр экономики Рийна Сиккут, отвечающая за деятельность Operail, ни министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не считают правильным вести дела с Россией. Министры высказались довольно резко.