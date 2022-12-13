Экономика
13.12.2022, 12:14

Гонка со временем. Успеет ли Operail продать свой финский бизнес до начала вступления в силу запрета на перевозку товаров из России?

 
Глава Operail Рауль Тоомсалу получил дополнительное время до конца года, чтобы найти покупателя для финского бизнес-подразделения. До конца года могут быть продолжены перевозки важных для финской дочерней компании Operail российских грузов.
Глава Operail Рауль Тоомсалу получил дополнительное время до конца года, чтобы найти покупателя для финского бизнес-подразделения. До конца года могут быть продолжены перевозки важных для финской дочерней компании Operail российских грузов.
ФОТО: Raul Mee | Delfi Meedia

Несмотря на прямые заявления на прошлой неделе о том, что Operail должна прекратить связанные с Россией грузовые перевозки в Финляндии, министры решили предоставить руководству железнодорожной компании отсрочку. Отгрузки должны быть прекращены с 1 января, пишет Delfi Ärileht.

На прошлой неделе министры правительства Эстонии осудили решение государственной компании Operail, управляющей железнодорожным транспортом, которая по-прежнему обслуживает грузы из России на финских железных дорогах даже после начала войны в Украине, а также готова продолжать эту деятельность. Ни премьер-министр Кая Каллас, ни министр экономики Рийна Сиккут, отвечающая за деятельность Operail, ни министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не считают правильным вести дела с Россией. Министры высказались довольно резко.

Официальное решение по деятельности Operail министр экономики Сиккут подписала вчера. Удивительно, но Operail дали время для завершения дел с Россией - отгрузка будет остановлена 1 января.

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