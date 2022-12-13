Сводка по итогам шторма: какие аварии с пострадавшими произошли вчера на дорогах Эстонии

Вчера в 7:33 в волости Раэ (Харьюмаа) на 1-м километре дороги Лагеди – Арукюла – Пенинга 47-летний мужчина не справился с управлением автобуса Iveco Bus Crossway и столкнулся с автомобилем Toyota Auris, которым управляла 50-летняя женщина. Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10:52 в Таллинне на улице Пунане 37-летняя женщина на автомобиле Renault Megane наехала на пешехода, 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:13 в Таллинне на улице Суур-Амеэрика 57-летняя женщина на Nissan Micra наехала на пешехода, 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 15:28 в волости Раэ (Харьюмаа), на 16 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 59-летний мужчина въехал на автомобиле BMW X5 в ехавший перед ним автомобиль Hyundai i30, за рулем которого находилась 26-летняя женщина. Из-за удара Hyundai столкнулся с ехавшем в том же направлении автомобилемToyota Avensis, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. BMW выбросило с дороги вправо в кювет. Обстоятельство ДТП расследуются. Водителя BMW доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:11 в Вильянди на 52 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя 22-летний мужчина въехал на Volkswagen Passat в следовавший по главной дороге Audi Q3, за рулем которого находилась 39-летняя женщина. Водитель Audi была доставлена в больницу Вильянди.

В 17:52 на Таллиннском шоссе в Лихула Пярнуского уезда пассажирский автобус Temsa, которым управлял 70-летний мужчина, не справился с управлением на крутом повороте, и Volkswagen Passat, которым управляла 50-летняя летняя женщина, ехавшая во встречном направлении, врезался в заднюю часть автобуса. Находившуюся в автобусе 62-летнюю пассажирку доставили в Пярнускую больницу.

В 18:32 на шоссе Палдиски в Таллинне 28-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Škoda Kamiq, за рулем которого находилась 28-летняя женщина. Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.