Яак Ааб о переходе: затеянная политическая кампания – угроза качеству образования

„Формальный, поспешный переход означает, что пострадать могут качество образования и уровень знаний учащихся как эстонских, так и русских школ. Эстонские школы должны будут справляться с большим количеством русскоязычных детей, которые начнут приходить уже, возможно, со следующего года и которым будет крайне сложно в новой учебной среде. Школы с русским языком обучения столкнутся с еще большим кризисом кадров, чем сейчас, так как большинство не соответствующих языковым требованиям преподавателей уйдут из школ. Уже сегодня не хватает порядка тысячи учителей, принятый законопроект лишь усугубит ситуацию. Установленным в новом законе языковым требованиям не соответствуют примерно 3400 учителей. Чтобы восполнить нехватку педагогов, необходимо немало времени, сделать в срочном порядке это невозможно. Сегодняшнее правительство не выделило достаточного финансирования на подготовку кадров и не уделяет этой проблеме достаточного внимания“, - сказал Яак Ааб.

По словам Ааба, центристы всегда поддерживали качественное обучение эстонскому языку, когда Центристская партия была в правительстве, были предприняты соответствующие шаги. „Быстро начали обучение учителей, был запущен проект для детских садов и школ с русским языком обучения. В рамках этого проекта в детских садах и начальных школах работал дополнительный педагог с родным эстонским. „Цель состояла в том, чтобы каждый год находить как можно больше таких учителей для детских садов и школ. За четыре года в проекте были задействованы 200 преподавателей. Мы получили положительную обратную связь от учителей и родителей. К сожалению, в этом году правительство решило отказаться о этой программы“, - сказал Ааб.