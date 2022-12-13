Яак Ааб о переходе: затеянная политическая кампания – угроза качеству образования(1)
Запланированный правительством в срочном порядке переход образования на эстонский язык обучения устанавливает сроки, квалификационные требования, надзор и наказания, однако не решает проблему нехватки учителей и другие проблемы в системе образования, прокомментировал экс-министр образования Яак Ааб принятый в понедельник в парламентом законопроект об изменении Закона об основной школе и гимназии.
„Формальный, поспешный переход означает, что пострадать могут качество образования и уровень знаний учащихся как эстонских, так и русских школ. Эстонские школы должны будут справляться с большим количеством русскоязычных детей, которые начнут приходить уже, возможно, со следующего года и которым будет крайне сложно в новой учебной среде. Школы с русским языком обучения столкнутся с еще большим кризисом кадров, чем сейчас, так как большинство не соответствующих языковым требованиям преподавателей уйдут из школ. Уже сегодня не хватает порядка тысячи учителей, принятый законопроект лишь усугубит ситуацию. Установленным в новом законе языковым требованиям не соответствуют примерно 3400 учителей. Чтобы восполнить нехватку педагогов, необходимо немало времени, сделать в срочном порядке это невозможно. Сегодняшнее правительство не выделило достаточного финансирования на подготовку кадров и не уделяет этой проблеме достаточного внимания“, - сказал Яак Ааб.
По словам Ааба, центристы всегда поддерживали качественное обучение эстонскому языку, когда Центристская партия была в правительстве, были предприняты соответствующие шаги. „Быстро начали обучение учителей, был запущен проект для детских садов и школ с русским языком обучения. В рамках этого проекта в детских садах и начальных школах работал дополнительный педагог с родным эстонским. „Цель состояла в том, чтобы каждый год находить как можно больше таких учителей для детских садов и школ. За четыре года в проекте были задействованы 200 преподавателей. Мы получили положительную обратную связь от учителей и родителей. К сожалению, в этом году правительство решило отказаться о этой программы“, - сказал Ааб.
Ааб пояснил, что парламентская фракция центристов не поддержала законопроект по ряду причин. „Крайне непрофессионально предусматриваемое законопроектом решение проблемы нехватки учителей. Новый закон позволяет заключать временный договор на год с людьми со средним образованием, но со знанием эстонского. То есть, педагог, который до этого подготавливал детей участию в международных олимпиадах и прекрасно знает своей предмет, больше не сможет работать в школе. С ним нельзя будет заключить даже временный трудового договор на год. Однако в учителя смогут пойти те, у кого есть только средне образования, но зато знание эстонского. Такое предложение – это насмешка над образованием и его качеством. Также государство сняло с себя всякую ответственность в ситуации, когда уже сейчас нехватка педагогов является катастрофической“, - подчеркнул Ааб.
Он добавил, что решение платить владеющим эстонским языком школьным учителям в Ида-Вирумаа зарплаты больше, чем в остальных регионах, является чисто политическим. Такой подход лишь увеличит неравенство. Ресурса системы образования сейчас явно недостаточно, поэтому часть детей, как эстоноязычных, так русскоязычных, останутся без качественного образования.