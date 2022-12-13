ВИДЕО | Английские футболисты вместо медалей увезли из Катара бездомного кота

Защитники „Манчестер Сити“ Джон Стоунз и Кайл Уокер подружились с бездомным полосатым котом, которого встретили на базе сборной в городе Аль-Вакра.

Стоунз назвал зверя Дэйвом, а Уокер пообещал забрать его в Англию, если команда выиграет чемпионат мира. Несмотря на вылет от Франции в четвертьфинале, англичане решили забрать животное с собой.

Кота доставили в местную ветеринарную клинику, чтобы сделать необходимые анализы и прививки. Дэйв проведет четыре месяца в карантине, а затем он, вероятно, будет отправлен в „Ман Сити“ или перейдет на личное попечение Стоунза или Уокера.

„Он наш со Стоунзи приемыш. Некоторым кот не нравится, но я его люблю“, – сказал Уокер.

Кайл рассказал, что Дэйв подрался с другим котом накануне матча англичан с французами, но сейчас с ним все в порядке.

Как отмечает The Guardian, кота доставили в ветеринарную клинику в Катаре для анализов и прививок. Там он проведет четыре месяца на карантине, а потом его перевезут в Англию.