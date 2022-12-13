Эстонские пловцы завоевали семь медалей в последний день чемпионата Северных стран
В понедельник в Норвегии прошел последний соревновательный день чемпионата Северных стран по плаванию. Эстонские пловцы завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали.
Результаты понедельника:
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Алан Смок (Спортклуб Гарант) на дистанции 100 м на спине среди юниоров с результатом 53,93.
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
Алан Гритцык (Спортклуб Гарант) в старшей возрастной группе на дистанции 200 м брассом с результатом 2.11.24.
Алекс Ахтиайнен (Спортклуб Гарант) на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 23,51.
Ерик Лихач (Спортивный клуб Гарант) в комплексном плавание на дистанции 400 м со временем 4.20.56.
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
Каролин Виктория Коцар (спортивный клуб Аудентес) в старшей возрастной группе на дистанции 200 м в комплексном плавание с результатом 2.16.53.
Мари-Лийс Маас (Плавательный клуб ТОП) в старшей возрастной группе на дистанции 200 м на спине с результатом 2.17.53.
Артур Тоблер, Ерик Лихач, Даниил Дроздов и Алекс Ахтиайнен, бронзовая медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем со временем 3:17,48.
На чемпионате Северных стран эстонская сборная установила 2 эстонских рекорда и завоевала: 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.
Все результаты можно увидеть тут.