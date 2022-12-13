Другие виды
13.12.2022, 08:25

Эстонские пловцы завоевали семь медалей в последний день чемпионата Северных стран

 
Артур Тоблер, Ерик Лихач, Даниил Дроздов и Алекс Ахтиайнен, бронзовая медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем со временем 3:17,48.
Артур Тоблер, Ерик Лихач, Даниил Дроздов и Алекс Ахтиайнен, бронзовая медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем со временем 3:17,48.
ФОТО: Eesti Ujumisliit | Erakogu

В понедельник в Норвегии прошел последний соревновательный день чемпионата Северных стран по плаванию. Эстонские пловцы завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали.

Результаты понедельника:

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

  • Алан Смок (Спортклуб Гарант) на дистанции 100 м на спине среди юниоров с результатом 53,93.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

  • Алан Гритцык (Спортклуб Гарант) в старшей возрастной группе на дистанции 200 м брассом с результатом 2.11.24.

  • Алекс Ахтиайнен (Спортклуб Гарант) на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 23,51.

  • Ерик Лихач (Спортивный клуб Гарант) в комплексном плавание на дистанции 400 м со временем 4.20.56.

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

  • Каролин Виктория Коцар (спортивный клуб Аудентес) в старшей возрастной группе на дистанции 200 м в комплексном плавание с результатом 2.16.53.

  • Мари-Лийс Маас (Плавательный клуб ТОП) в старшей возрастной группе на дистанции 200 м на спине с результатом 2.17.53.

  • Артур Тоблер, Ерик Лихач, Даниил Дроздов и Алекс Ахтиайнен, бронзовая медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем со временем 3:17,48.

На чемпионате Северных стран эстонская сборная установила 2 эстонских рекорда и завоевала: 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.

Все результаты можно увидеть тут.

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