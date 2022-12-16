RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Сжигали своих же в бочках“. Разговор на кухне с херсонской семьей, которая провела 8 месяцев в оккупации

Екатерина: В одном из пабликов в интернете я читала опус одного из российских военных, который находился у нас в Херсоне. Он был удивлен и поражен до глубины души, почему местные жители их так ненавидят.

Они когда приехали, то так себя свободно чувствовали: сидели в кафе, отдыхали, тусили, ходили по улицам. Потом у нас появились „Хаймарсы“. Наши начали сдавать их координаты: техники, расположения. И начало прилетать очень точно. И очень эффективно. И все, они уже как-то потерялись, уже не были такие смелые, не ходили по городу.

Александр: В конце марта — начале апреля они начали закручивать гайки, бросать в людей светошумовые гранаты, из-за которых те получали серьезные ранения. Люди начали бояться. Русские стали отлавливать наших активистов, а потом людей с татуировками. Если у тебя обычная татуировка — зверь, дракон, собака — в лучшем случае тебя допрашивают час. В худшем — в подвал.

Екатерина: Еще были и те, кто пошел с ними на сотрудничество в их так называемую полицию. Они стучали, сдавали людей с проукраинской позицией.

Александр: Девушек забирали, некоторых даже...