ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (292-й день) | G7 обещает продолжить беспрецедентную поддержку Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за „беспрецедентную военную и финансовую помощь“, предоставленную Украине Соединенными Штатам после полномасштабного российского вторжения. Главы двух государств провели телефонный разговор, сообщил Зеленский в Telegram в ночь на понедельник, 12 декабря. Он отметил, что поддержка США не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики.

Президент США Джо Байден заверил Украину в дальнейшей поддержке, сообщили в Белом доме. Во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он отметил, что Соединенные Штаты считают приоритетной задачей помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины. Байден также подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию и военные преступлени

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Германии по вопросу поставок танков Киеву. „Мы не совсем понимаем, почему артиллерию поставлять можно, а танки - нет“, - отметил он в эфире немецкого телеканала ARD. Речь идет о поставках Украине танков Leopard и БМП Marder. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не хочет поставлять Украине танки западного производства в одиночку. В то же время США в декабре сообщили, что не возражают против поставок Киеву немецких танков Leopard 2.