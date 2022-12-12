ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (292-й день) | G7 обещает продолжить беспрецедентную поддержку Украины
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за „беспрецедентную военную и финансовую помощь“, предоставленную Украине Соединенными Штатам после полномасштабного российского вторжения. Главы двух государств провели телефонный разговор, сообщил Зеленский в Telegram в ночь на понедельник, 12 декабря. Он отметил, что поддержка США не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики.
Президент США Джо Байден заверил Украину в дальнейшей поддержке, сообщили в Белом доме. Во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он отметил, что Соединенные Штаты считают приоритетной задачей помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины. Байден также подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию и военные преступлени
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Германии по вопросу поставок танков Киеву. „Мы не совсем понимаем, почему артиллерию поставлять можно, а танки - нет“, - отметил он в эфире немецкого телеканала ARD. Речь идет о поставках Украине танков Leopard и БМП Marder. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не хочет поставлять Украине танки западного производства в одиночку. В то же время США в декабре сообщили, что не возражают против поставок Киеву немецких танков Leopard 2.
Беларусь уже вряд ли примет участие во вторжении в Украину, считают в американском Институте изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, правитель республики Александр Лукашенко опасается возможного возобновления внутренних беспорядков в случае, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне. Эксперты напомнили, что наряду со службами безопасности Лукашенко полагался на подразделения белорусских вооруженных сил при подавлении протестов в стране в 2020-2021 годах. Направление части этого аппарата для участия в боевых действиях в Украине, скорее всего, создаст риск возникновения новых беспорядков, считают в ISW. Как отмечают аналитики, даже если Беларусь вступит в войну, это „в худшем случае отвлечет украинские силы от линий фронта на востоке Украины“. В то же время они констатируют, что республика продолжит оказывать помощь России.
На границе с Украиной в Словакии начал работу ремонтный центр военной техники, поврежденной в ходе боевых действий против России, заявил агентству dpa представитель Минобороны ФРГ. В частности, при необходимости здесь будут восстанавливать немецкие гаубицы PzH 2000. Центр располагается под городом Михаловце и создан в соответствии с межправительственным соглашением Германии и Словакии. Организацией ремонтных работы займется немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann.
У России нет ресурсов для захвата новых территорий в Украине, считают в Минобороны Великобритании. „Маловероятно, что российские сухопутные войска смогут достичь оперативно значимого продвижения в ближайшие месяцы“, - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) на 45 тысяч рублей по статье о „дискредитации“ вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Поводом для административного дела стал ролик на его странице в соцсети „В Контакте“, опубликованный в первый день российского вторжения в Украину. В нем Оксимирон заявил, что выступает против войны и отменяет на определенный срок свои концерты в России.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс прибыл в Украину с четырехдневным визитом, сообщает представительство ООН в Украине. В ходе визита Гриффитс посетит Николаев, Херсон и Киев. „Вместе с помощницей генерального секретаря и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун Мартин Гриффитс ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникающими по мере того, как растет количество повреждений инфраструктуры на фоне низкой температуры“, - говорится в сообщении.
В городе Горняк Донецкой области из-за обстрела российских войск два человека погибли, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, утром 12 декабря войска РФ обстреляли центральную часть города кассетными боеприпасами и снарядами реактивных систем залпового огня „Ураган“. При обстреле были повреждены пятиэтажные дома и отделение банка.
Утром российские войска также обстреляли Херсон и пригородные населенные пункты. В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы различной степени. От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек. По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Президент РФ Владимир Путин не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он пообещал, что глава российского государства „все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами“. На вопрос о том, выступит ли Путин до конца года с посланием Федеральному собранию, его пресс-секретарь ответил, что это „надо уточнить“.
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали увеличение Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который используется для финансирования закупок оружия и военного оборудования для Киева. В 2023 году финансовый потолок фонда будет увеличен на два миллиарда евро с возможностью дальнейшего повышения, говорится в заявлении Совета ЕС. Общее увеличение финансового потолка EPF до 2027 года может составить до 5,5 млрд евро. „Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров“, - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Российские войска массированно обстреливают Херсон, сообщил в 17 часов глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. „Враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли“, - написал он в Telegram. По словам Янушевича, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом также направляются в микрорайон Остров. Количество пострадавших там пока неизвестно.
Словакия готова отправить Украине истребители МиГ-29 советского производства, сообщил министр иностранных дел страны Растислав Качер в интервью агентству „Интерфакс-Украина“. „Мы еще не передали вам МиГ-29, но готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать“, - сказал он.
Девятый пакет санкций ЕС предусматривает ограничения против работников российских пропагандистских СМИ и артистов, приближенных к Кремлю, сообщает издание EUObserver, которое ознакомилось с проектом документа. Среди 144 физических лиц в санкционном списке фигурируют режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий „Гоблин“ Пучков, ведущая „Первого канала“ Марина Ким, а также Сергей Михеев с „Царьграда“ и Борис Корчевников с „России-1“. Согласно проекту санкций, три российских канала - НТВ, „Россия-1“ и „Рен ТВ“ - будут лишены лицензии на вещание в ЕС из-за „серьезного искажения и манипулирования фактами“ с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС. Кроме того, ограничения коснутся членов семьи близкого к Владимиру Путину олигарха Юрия Ковальчука. Ранее газета WSJ писала, что именно он активно подталкивал российского президента развязать войну в Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС поддержать идею создания cпециального трибунала, который позволит привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности. „Единственное, что спровоцировало Путина на варварскую агрессию в сердце Европы - это его ощущение полной безнаказанности. Он чувствовал его много лет и был уверен, что все сойдет с рук. Единственный способ остановить это раз и навсегда - это создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины“, - заявил Кулеба, выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.
G7 обещает продолжить беспрецедентную поддержку Украины. „Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам в ответ на агрессивную войну России. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на РФ и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их“. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 и президента Украины Владимира Зеленского после переговоров 12 декабря. „Мы будем продолжать оказывать поддержку уязвимым странам, которые серьезно страдают от последствий агрессивной войны России и использования ею энергии и продовольствия в качестве оружия“, - указывается далее в документе. „Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике“, уделяя непосредственное внимание предоставлению Киеву „систем и средств противовоздушной обороны (ПВО)“, подчеркнули в G7. Заявление распространено офисом премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Российского рок-музыканта и лидера „Машины времени“ Андрея Макаревича объявили „иностранным агентом“ из-за его позиции по войне России против Украины. Об этом сообщил глава „Агоры“ Павел Чиков. Центр „Э“, по материалам которого Макаревича включили в реестр „иноагентов“, посчитал, что многие публикации артиста посвящены войне России против Украины. „Указанное лицо систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти РФ и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию“, - цитирует Чиков решение суда по делу Макаревича.