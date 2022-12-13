МНЕНИЕ | Москва горит, и это только начало
В последнее время из России приходит много новостей о крупных пожарах и взрывах. Только на минувшей неделе в Москве и Подмосковье тушили два гипермаркета, осенью в Петербурге было два мощных взрыва на газопроводах, пожар в Нижневартовске вследствие взрыва газа 4 декабря унес жизни шести человек. Что происходит? Почему в России постоянно, что-то горит или взрывается? Кажется, что помимо разных причин, которые называют власти, возможно – это прямое следствие действий антироссийских санкций. Западное оборудование вовремя не проходит сервисное обслуживание и нет новых запчастей для замены отслуживших свой век, пишет журналист Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.
В августе в день рождения сына мы пошли в его любимый развлекательный центр. Он находится на последнем этаже крупного торгового комплекса в Петербурге. Оказалось, что лифт, который поднимал туда посетителей с улицы, не работает, а на его двери висело объявление, о том, что подъемник закрыт на неопределенный срок. Огромный лифт для торгового комплекса был сделан в Германии компанией ThyssenKrupp. К августу в лифте что-то сломалось, или нужно было провести регламентные работы, но не было запчастей. После начала войны России против Украины немецкий производитель ушел с российского рынка, а вместе с ним и сервис работающего в стране оборудования. Есть, конечно, параллельный импорт, но он намного дороже, и запчасти приходится ждать дольше, пока они доедут из Турции или Китая.