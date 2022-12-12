ФОТО | Таллиннский общественный транспорт ходит по свободному графику, на Пирита теэ автобусы стояли более часа

Руководитель по коммуникациям предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко подвердила, что во вторник вечером движение общественного транспорта в Таллинне по-прежнему нарушено, и пассажирам нужно учитывать, что автобусы, трамваи и троллейбусы ходят по свободному графику, то есть так, как позволяют условия.

Полиенко подтвердила полученную Delfi от читателей информацию о том, что на Пирита теэ около памятника „Русалка“ автобусы стояли больше часа, так как выезжавшие из порта грузовики заблокировали дорогу.

TLT просит пассажиров отнестись к ситуации с пониманием. Оперативную информацию о том, на каких маршрутах движение затруднено или полностью остановилось, можно получить здесь.