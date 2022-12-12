Новости Эстонии
12.12.2022, 21:05

ФОТО | Таллиннский общественный транспорт ходит по свободному графику, на Пирита теэ автобусы стояли более часа

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Предприятие „Таллиннский городской транспорт“ просит отнестись к ситуации с пониманием.

Руководитель по коммуникациям предприятия „Таллиннский городской транспорт“ (TLT) Ольга Полиенко подвердила, что во вторник вечером движение общественного транспорта в Таллинне по-прежнему нарушено, и пассажирам нужно учитывать, что автобусы, трамваи и троллейбусы ходят по свободному графику, то есть так, как позволяют условия.

Полиенко подтвердила полученную Delfi от читателей информацию о том, что на Пирита теэ около памятника „Русалка“ автобусы стояли больше часа, так как выезжавшие из порта грузовики заблокировали дорогу.

TLT просит пассажиров отнестись к ситуации с пониманием. Оперативную информацию о том, на каких маршрутах движение затруднено или полностью остановилось, можно получить здесь.

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