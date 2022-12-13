Правда ли, что в Мариуполе появилась новая военная база РФ с трёхцветной звездой на крыше?
Недавно британская корпорация BBC рассказала о строительстве новой военной базы в Мариуполе с крупным логотипом российской армии на крыше. Мы решили проверить, действительно ли на крышу военного объекта нанесён столь масштабный демаскирующий символ и имеет ли постройка военное назначение.
В субботу, 3 декабря, BBC сообщила, что Россия наращивает военное присутствие в Мариуполе — на космическом снимке компании MAXAR рядом с центром города обнаружена новая постройка с крупным (примерно 20 на 20 м) логотипом российской армии на крыше, являющаяся военной базой РФ. Информация широко разошлась по англоязычным СМИ и интернету. По-русски об этом написало издание „Агентство“, а также украинские издания nv.ua и „Диалог“. Впоследствии BBC исправила публикацию, добавив текст о том, что „не может проверить это или подтвердить, для чего используется новое здание“. А на следующий день некоторые украинские СМИ сообщили, что речь идёт об „огромном морге, замаскированном под диагностический центр“ (1, 2, 3). Сослались они на публикацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
В статье BBC не упоминается точное расположение объекта. Однако на приведённом снимке можно увидеть несколько улиц и внутриквартальных проездов, уникальная конфигурация которых позволяет достаточно быстро установить, где именно была возведена интересующая нас постройка — в юго-восточном углу территории Мариупольской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), на месте существовавшего ещё недавно здания инфекционного отделения.
Предположив, что новое здание может также иметь медицинское назначение, мы обнаружили в Сети репортаж, называющийся „Как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе“, причём в сопроводительной статье утверждается, что речь идёт именно о БСМП. Прежде всего это видео проливает свет на загадку, куда делось старое инфекционное отделение, хотя, конечно, слова о виновнике принимать на веру не стоит. Но главное, благодаря оператору, заснявшему здание с двух сторон, нет никаких сомнений, что это тот самый объект, о котором написала BBC.
Если мысленно продолжить западный фасад, он „приведёт“ к Свято-Никольскому собору (белым мы наметили контур новой постройки):
Когда оператор снимает северный фасад строящегося здания, вдалеке хорошо видна большая труба и верхушка маленькой:
В тексте под видеороликом постройка названа „ковидным госпиталем“. Соседство с уцелевшими после боевых действий больничными корпусами говорит в пользу этой версии. Архитектура здания также хорошо соотносится с этим утверждением. Например, по схожему проекту весной 2020 года был построен инфекционный центр Минобороны в Нижнем Новгороде — оба здания в плане П-образны, у обеих букв П правая „нога“ шире, в основаниях обеих „ног“ вертикальные столбы расставлены одинаковым образом (схематично: |_|___|_|___|_| и |_|___|___|___|_|).
Во время пандемии COVID-19 военные строители нередко занимались сооружением быстровозводимых инфекционных госпиталей в самых разных регионах РФ, так что представляется разумным трактовать надпись на крыше „Армия России жителям Мариуполя“ как „Этот объект построила армия России“, а не „Этот объект является базой армии России“. Конечно, без дополнительных изысканий нельзя исключить, что лечение здесь проходят в том числе и военнослужащие (или даже только они). Тем не менее мы можем определённо сказать, что здание, упомянутое в статье BBC, военной базой не является.
Итог: Неправда