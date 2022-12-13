Правда ли, что в Мариуполе появилась новая военная база РФ с трёхцветной звездой на крыше?

В субботу, 3 декабря, BBC сообщила, что Россия наращивает военное присутствие в Мариуполе — на космическом снимке компании MAXAR рядом с центром города обнаружена новая постройка с крупным (примерно 20 на 20 м) логотипом российской армии на крыше, являющаяся военной базой РФ. Информация широко разошлась по англоязычным СМИ и интернету. По-русски об этом написало издание „Агентство“, а также украинские издания nv.ua и „Диалог“. Впоследствии BBC исправила публикацию, добавив текст о том, что „не может проверить это или подтвердить, для чего используется новое здание“. А на следующий день некоторые украинские СМИ сообщили, что речь идёт об „огромном морге, замаскированном под диагностический центр“ (1, 2, 3). Сослались они на публикацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

В статье BBC не упоминается точное расположение объекта. Однако на приведённом снимке можно увидеть несколько улиц и внутриквартальных проездов, уникальная конфигурация которых позволяет достаточно быстро установить, где именно была возведена интересующая нас постройка — в юго-восточном углу территории Мариупольской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), на месте существовавшего ещё недавно здания инфекционного отделения.

Предположив, что новое здание может также иметь медицинское назначение, мы обнаружили в Сети репортаж, называющийся „Как восстанавливают разрушенный Киевом госпиталь в Мариуполе“, причём в сопроводительной статье утверждается, что речь идёт именно о БСМП. Прежде всего это видео проливает свет на загадку, куда делось старое инфекционное отделение, хотя, конечно, слова о виновнике принимать на веру не стоит. Но главное, благодаря оператору, заснявшему здание с двух сторон, нет никаких сомнений, что это тот самый объект, о котором написала BBC.

Если мысленно продолжить западный фасад, он „приведёт“ к Свято-Никольскому собору (белым мы наметили контур новой постройки):