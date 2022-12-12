12.12.2022, 18:56
ФОТО | На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, серьезно пострадала женщина-водитель
В понедельник в 17.09 под Вильянди (на 52-м километре шоссе Имавере - Вильянди - Нуйа) произошло столкновение двух автомобилей, в котором пострадал человек.
В ДТП попали Volkswagen Passat и Audi Q3. Первый в результате столкновения вынесло в кювет.
Медики осмотрели водителей на месте и доставили управлявшую Audi 39-летнюю женщину в больницу на дополнительное обследование.
Как сообщила полиция, водители были трезвыми, покрышки соответствовали требованиям. Дорога была на месте аварии заснеженной и скользкой.
Полиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и выбирать скорость соответственно дорожным условиям.