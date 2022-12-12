На улицы Таллинна для расчистки снега выведена вся имеющаяся техника. Чему уделяют особое внимание?
Сегодня около полудня Таллинн настигла снежная буря – в устранении последствий сильного ветра и снегопада задействована вся снегоуборочная техника. Ожидается, что ветер ослабнет в ночь на вторник.
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в ходе начавшегося сегодня интенсивного снегопада выпало около 7 сантиметров снега, дорожные условия очень сложные.
„С самого утра в уборке улиц задействована вся техника, имеющаяся в распоряжении партнеров районных управ и Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. На улицах постоянно работает почти 200 единиц техники, в том числе снегоуборочные машины и тракторы, а также 40 бригад ручной уборки. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия больше всего затруднены, - сказал Свет. – Особое внимание сейчас уделяется подъездным путям к больницам – мы держим их чистыми, чтобы жители города были обеспечены оперативной медицинской помощью“.
Вице-мэр обращает внимание участников дорожного движения на то, что хотя работы по очистке дорог и борьбе с гололедом ведутся во время шторма непрерывно, в условиях столь обильного снегопада ситуация на дорогах является исключительно сложной, и поэтому стоит запастись временем для прибытия в пункт назначения. Общественный транспорт может отставать от графика, ситуация может еще более осложниться. Шторм вызвал массовые отключения электроэнергии по всей Эстонии, в Таллинне без электричества остались более 290 домохозяйств. Из-за ветра и сильного снегопада в целях безопасности столичные катки сегодня работали до 17.00. Согласно нынешним планам, завтра катки будут работать в обычном режиме.
Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы.
В соответствии с Правилами благоустройства города Таллинна, владельцы недвижимости обязаны осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на прилегающих к проезжей части тротуарах, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться. Для борьбы с гололедом следует использовать насыпной материал диаметром 2–6 мм. Использование золы, песка или хлоридов не допускается. На тротуаре должно быть обеспечено пространство для передвижения шириной 1,2 м. На поверхности снега или льда не должно быть неровностей, которые представляют опасность или мешают движению.
По вопросам, касающимся обслуживания улиц в зимний период, распределения гранитной крошки или вывоза снега члены квартирных товариществ и владельцы частных домов могут обращаться в районную управу.
Жители Таллинна могут сообщить о недостатках или проблемах, связанных с обслуживанием улиц, по телефону городской помощи 14410.