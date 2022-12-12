На улицы Таллинна для расчистки снега выведена вся имеющаяся техника. Чему уделяют особое внимание?

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в ходе начавшегося сегодня интенсивного снегопада выпало около 7 сантиметров снега, дорожные условия очень сложные.

„С самого утра в уборке улиц задействована вся техника, имеющаяся в распоряжении партнеров районных управ и Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. На улицах постоянно работает почти 200 единиц техники, в том числе снегоуборочные машины и тракторы, а также 40 бригад ручной уборки. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия больше всего затруднены, - сказал Свет. – Особое внимание сейчас уделяется подъездным путям к больницам – мы держим их чистыми, чтобы жители города были обеспечены оперативной медицинской помощью“.

Вице-мэр обращает внимание участников дорожного движения на то, что хотя работы по очистке дорог и борьбе с гололедом ведутся во время шторма непрерывно, в условиях столь обильного снегопада ситуация на дорогах является исключительно сложной, и поэтому стоит запастись временем для прибытия в пункт назначения. Общественный транспорт может отставать от графика, ситуация может еще более осложниться. Шторм вызвал массовые отключения электроэнергии по всей Эстонии, в Таллинне без электричества остались более 290 домохозяйств. Из-за ветра и сильного снегопада в целях безопасности столичные катки сегодня работали до 17.00. Согласно нынешним планам, завтра катки будут работать в обычном режиме.

Обслуживанием основных магистралей и дорожных сооружений, таких как дороги и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и тоннели, занимаются партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. За зимнее обслуживание небольших улиц и внутриквартальных дорог отвечают районные управы.