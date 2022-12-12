Молодежная сборная Эстонии проиграла Южной Корее на чемпионате мира по хоккею
Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 20 лет проиграла Южной Корее 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) во втором матче чемпионата мира (1-й дивизион, группа В) по хоккею в польском Бытоме.
На четвертой минуте благодаря шайбе Эрика Починок сборная Эстонии повела в счете, сообщила пресс-служба Эстонского хоккея.
На последних минутах второго периода Южная Корея вышла вперед. Эстонские хоккеисты яростно пытались сравнять счет в последнем периоде, но забросить не смогли.
Вратарь сборной Эстонии Хенрик Вирро отразил 22 броска, а вратарь Южной Кореи 29-бросков.
Сборная Эстонии в двух играх, набрала одно очко. Сегодня вечером Украина сыграет с Польшей, а Япония с Италией.
Во вторник на турнире выходной день. Эстония сыграет с Украиной в среду вечером в 21:00, с Японией в субботу в 14:00 и с Италией в то же время в воскресенье.