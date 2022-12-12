Молодежная сборная Эстонии проиграла Южной Корее на чемпионате мира по хоккею

На последних минутах второго периода Южная Корея вышла вперед. Эстонские хоккеисты яростно пытались сравнять счет в последнем периоде, но забросить не смогли. Вратарь сборной Эстонии Хенрик Вирро отразил 22 броска, а вратарь Южной Кореи 29-бросков. Сборная Эстонии в двух играх, набрала одно очко. Сегодня вечером Украина сыграет с Польшей, а Япония с Италией.

Во вторник на турнире выходной день. Эстония сыграет с Украиной в среду вечером в 21:00, с Японией в субботу в 14:00 и с Италией в то же время в воскресенье.