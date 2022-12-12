Хоккей
12.12.2022, 17:47

Молодежная сборная Эстонии проиграла Южной Корее на чемпионате мира по хоккею

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
Сборная Эстонии по хоккею до 20 лет
Сборная Эстонии по хоккею до 20 лет
ФОТО: Eesti Hoki/Facebook

Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 20 лет проиграла Южной Корее 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) во втором матче чемпионата мира (1-й дивизион, группа В) по хоккею в польском Бытоме.

На четвертой минуте благодаря шайбе Эрика Починок сборная Эстонии повела в счете, сообщила пресс-служба Эстонского хоккея.

На последних минутах второго периода Южная Корея вышла вперед. Эстонские хоккеисты яростно пытались сравнять счет в последнем периоде, но забросить не смогли.

Вратарь сборной Эстонии Хенрик Вирро отразил 22 броска, а вратарь Южной Кореи 29-бросков.

Сборная Эстонии в двух играх, набрала одно очко. Сегодня вечером Украина сыграет с Польшей, а Япония с Италией.

Во вторник на турнире выходной день. Эстония сыграет с Украиной в среду вечером в 21:00, с Японией в субботу в 14:00 и с Италией в то же время в воскресенье.

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