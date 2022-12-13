Школьники смогут сами решать - вакцинироваться или нет

Вместо Департамента здоровья за логистику вакцин будет отвечать Больничная касса Эстонии. В ее задачи будет входить выдача, распределение, транспортировка и хранение приобретенных иммунных препаратов.

В школах организация вакцинации будет приведена к единообразию. Для иммунизации школам необходимо получить согласие законного представителя ребенка. Ответ должен храниться у специалиста школьного здравоохранения. К тому же новый план предусматривает, что школьная медсестра сможет оценить способность учащегося взвешенно принимать решения, и если ребенок проявит желание, то вакцинировать его будет можно, даже если законный представитель не поддерживает иммунизацию.

Для проживающих или временно находящихся в Эстонии людей бесплатная вакцина против COVID-19 будет продлена до конца 2023 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.