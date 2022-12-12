Вопрос решен: Рийгикогу принял закон о переходе на эстоноязычное образование

Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что теперь переход на эстоноязычное обучение одобрен законом. „Спасибо всем, кто внес свой вклад! Я рад, что различные стороны пришли к общему пониманию того, что переход на эстоноязычное обучение должен быть осуществлен быстро. Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык - это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодежи. Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать и противостоять империалистическим интересам России. Министерство образования и науки, безусловно, окажет широкую поддержку всем муниципальным органам власти, школам и детским садам, чтобы обеспечить плавный переход“, - обещает министр Лукас.

Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года. В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.