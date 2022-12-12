Вопрос решен: Рийгикогу принял закон о переходе на эстоноязычное образование(3)
Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который создает условия и основы для перехода на эстоноязычное обучение. Закон устанавливает, что языком обучения в детских учебных заведениях является эстонский.
Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что теперь переход на эстоноязычное обучение одобрен законом. „Спасибо всем, кто внес свой вклад! Я рад, что различные стороны пришли к общему пониманию того, что переход на эстоноязычное обучение должен быть осуществлен быстро. Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык - это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодежи. Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать и противостоять империалистическим интересам России. Министерство образования и науки, безусловно, окажет широкую поддержку всем муниципальным органам власти, школам и детским садам, чтобы обеспечить плавный переход“, - обещает министр Лукас.
Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года. В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.
Для того, чтобы в 2024/25 учебном году и далее проводить учебную работу во всех классах не на эстонском, на на другом языке, необходимо получить разрешение правительства, которое по запросу волостного или городского совета может сделать исключение сроком на один год для учреждения или отдельной группы. Школы с углубленным преподаванием европейских языков, которые уже получили разрешение правительства до 1 сентября 2024 года, могут продолжать работу на нынешних условиях. Это означает, что им не нужно каждый год обращаться за новым разрешением. Школы, в которых преподавание ведется не на эстонском языке, могут также использовать в некоторых классах учебную программу IB. Для обучения детей и молодежи с особыми потребностями можно при необходимости использовать другой язык наряду с эстонским, или же только другой язык.
Как и сейчас, для учеников, чей родной язык не является языком обучения, или которые говорят дома на языке, отличном от языка обучения, школа продолжит проводить уроки родного языка и культуры, если этого пожелают не менее десяти учеников с таким же родным языком.
Требования к квалификации учителей дополнены требованием к знанию эстонского языка, согласно которому учителя должны владеть эстонским языком на уровне C1. По сравнению с первоначальным законопроектом, требование о знании языка для руководителей образовательных учреждений было перенесено на один год ранее по запросу министерства во время процедуры в Рийгикогу. Они должны будут соответствовать уровню знания эстонского языка C1 уже с 1 августа 2023 года. Руководители школы станут лидерами и примером для своего коллектива на протяжении всего переходного периода. Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года.
Государство будет поддерживать переход на эстоноязычное обучение спланированными действиями и финансовой помощью. С сентября 2023 года для всех учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, будет введен коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для преподавателей детских садов - 1,3. Всем работникам сферы образования будут предложены языковые курсы и курсы повышения квалификации без отрыва от работы, а руководители школ смогут поучаствовать в различных проектах профессионального развития. Повышение заработной платы учителей также внесет значительный вклад в повышение квалификации учителей.
Школы и детские сады также могут получить различные государственные субсидии на преподавание на эстонском языке и приобретение учебных материалов. Разрабатываются новые тесты на знание языка и учебные материалы, а в дошкольном образовании создается новая электронная платформа для учебных материалов. Существующие методические и учебные материалы будут систематизированы. Добавляются новые лингвистические инструменты, облегчающие преподавание и изучение эстонского как второго языка. Надзор над преподаванием эстонского языка и на эстонском языке уже расширен, и Языковой департамент будет вовлечен в надзор над учреждениями дошкольного, общего и профессионального образования. Начиная с 2023/2024 учебного года, государство будет предлагать консультационные услуги для поддержки перехода на эстоноязычное обучение.
За принятие законодательных изменений, связанных с переходом на эстоноязычное образование, проголосовали 62, против – 16 депутатов Рийгикогу.