Алар Карис: а центральная власть не должна побеспокоиться о том, чтобы острова справлялись с кризисами?

Вчерашний, сегодняшний, а также видимо завтрашний и может быть послезавтрашний день покажут, насколько важна готовность к кризисам. К примеру, на Сааремаа - нехватка генераторов, которые можно было бы передать в помощь людям в населенных пунктах, оставшихся без электричества. Но это же не секрет, что в Эстонии есть острова, а на островах - жители. И помимо местного самоуправления и центральная власть могла бы побеспокоиться, чтобы на островах хватало бы необходимого оборудования именно на случай крупных кризисов? Напомню, что расширение коридоров и прокладка подземных сетевых соединений являются темами, которыми в наших климатических условиях было бы правильным заниматься, об этом неоднократно говорилось. Почему только говорилось - я в конце 2022 года во время отключений электричества не понимаю. Но я хорошо понимаю то, насколько хорошо работают сейчас в лесах бригады Elektrilevi, спасатели, дорожники, чиновники местных самоуправлений, медики и полицейские - тысячи людей. Большое спасибо вам всем!