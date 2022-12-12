Алар Карис: а центральная власть не должна побеспокоиться о том, чтобы острова справлялись с кризисами?(9)
Расширение коридоров вокруг ЛЭП и строительство подземных линий в наших климатических условиях разумно, об этом неоднократно говорили. Почему только говорили? - задает вопрос президент Алар Карис.
„Из-за шторма много людей оказались в беде, тысячи семей без электричества и тепла, в снежном плену. Я разговаривал по телефону со старейшиной волости Сааре Тикком Туйском и гендиректором Спасательного департамента Куно Таммеару. Сааремаа получил первым болезненный удар от нынешней зимы, в остальной Эстонии еще выясняют последствия снегопада и ветра.
Вчерашний, сегодняшний, а также видимо завтрашний и может быть послезавтрашний день покажут, насколько важна готовность к кризисам. К примеру, на Сааремаа - нехватка генераторов, которые можно было бы передать в помощь людям в населенных пунктах, оставшихся без электричества. Но это же не секрет, что в Эстонии есть острова, а на островах - жители. И помимо местного самоуправления и центральная власть могла бы побеспокоиться, чтобы на островах хватало бы необходимого оборудования именно на случай крупных кризисов? Напомню, что расширение коридоров и прокладка подземных сетевых соединений являются темами, которыми в наших климатических условиях было бы правильным заниматься, об этом неоднократно говорилось. Почему только говорилось - я в конце 2022 года во время отключений электричества не понимаю. Но я хорошо понимаю то, насколько хорошо работают сейчас в лесах бригады Elektrilevi, спасатели, дорожники, чиновники местных самоуправлений, медики и полицейские - тысячи людей. Большое спасибо вам всем!
Повторю и ряд простых рекомендаций, как каждый может сделать свое положение более безопасным:
оставайтесь дома, по возможности работайте удаленно, будьте готовы к отключениям электричества, пересмотрите свои запасы, в которые часто входит и питьевая вода, не выезжайте просто так полюбоваться зимой, поддерживайте связь с живущими в одиночестве близкими и друзьями.
На интернет-сайте olevalmis.ee и в мобильном приложении „Ole valmis!“ (“Будь готов!“) имеются инструкции на случай различных кризисных ситуаций, мобильное приложение можно использовать и при отстутствии интернета. По мобильному приложению MARU можно сообщить об отключениях электричества и получить информацию по их устранению“.