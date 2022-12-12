Экономика
12.12.2022, 15:55

Продолжающиеся отключения света могут оказать на часть предприятий Сааремаа катастрофическое влияние

 
Сааремаа
Сааремаа
ФОТО: IRINA MÄGI | Delfi Meedia

Председатель правления Союза предприятий Сааремаа Фред Сиймпоэг сказал изданию Ärileht, что сегодняшняя ситуация для сааремааских предприятий очень сложная.

Как рассказал Сиймпоэг, в зависимости от месторасположения предприятий, их работа нарушена в различной степени. „У кого-то есть сложности из-за колебаний напряжения, кто-то стоит уже несколько дней полностью без электричества. В любом случае денежный ущерб гарантирован. Есть и те, на кого продолжающиеся проблемы с электроснабжением могут повлиять катастрофически“, - признал Сиймпоэг серьезность ситуации.

Сиймпоэг добавил, что хотя в сегодняшней ситуации было бы легко заниматься критикой, нужно посмотреть в зеркало, потому что речь идет о риске, который можно было в какой-то степени уменьшить.

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