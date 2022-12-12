Продолжающиеся отключения света могут оказать на часть предприятий Сааремаа катастрофическое влияние

Как рассказал Сиймпоэг, в зависимости от месторасположения предприятий, их работа нарушена в различной степени. „У кого-то есть сложности из-за колебаний напряжения, кто-то стоит уже несколько дней полностью без электричества. В любом случае денежный ущерб гарантирован. Есть и те, на кого продолжающиеся проблемы с электроснабжением могут повлиять катастрофически“, - признал Сиймпоэг серьезность ситуации.