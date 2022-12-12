ФОТО | Виймси погребен под толстым слоем снега

Стихия уже принесла людям неприятности. Перебои с электричеством наблюдались в Пирита, где около 300 клиентов до сих пор остаются без света. В центре Таллинна и районе Кристийне перебои с электроснабжением затронули около 2000 клиентов Elektrivlevi.