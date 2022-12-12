Новости Эстонии
12.12.2022, 14:55

ФОТО | Виймси погребен под толстым слоем снега

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Сильный снегопад накрыл Таллинн. Не стал исключением и район Виймси, который отказался погребен под толстым слоем снега.

Стихия уже принесла людям неприятности. Перебои с электричеством наблюдались в Пирита, где около 300 клиентов до сих пор остаются без света. В центре Таллинна и районе Кристийне перебои с электроснабжением затронули около 2000 клиентов Elektrivlevi.

Плохая видимость сохраняется. Снежный покров, согласно утренним прогнозам, увеличится до 10 см, местами до 20 см.

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