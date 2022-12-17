Кем была последняя соженная в Нарве ведьма?

Утром 5 мая 1615 года в Нарве, на небольшой средневековой ратушной площади, которая народилась практически у самого въезда в город у Вируских ворот, было очень шумно.

Люди все прибывали и прибывали, заполняя не только саму площадь, но и все близь лежащие узкие улочки.

Толпа была охвачена волнением. Причина людского волнения находилась на самой площади: в ее левом верхнем углу стоял позорный столб, к которому была привязана девушка с растрепанными вьющимися волосами рыжего цвета.

Голова девушки была опущена, она не производила никаких движений, возможно, она была очень обессилена или даже мертва.

Рядом с ней стояли огромные чаны, с какими- то нечистотами, люди подходили, брали грязь в руки и бросали в сторону девушки, крича:

- Да сожгите ее, она же ведьма!

Вдруг толпа смолкала, так как по поручению бургомистра города на порог Ратуши вышел судебный пристав и зачитал приговор:

„ 28 апреля 1615 года, в достопочтенный Совет города Нарвы обратилась вдова Иоганна Ватсона с жалобой на финку по имени Бригитта, которая, якобы, наколдовала болезнь ее старшей и младшей дочерям и обе умерли от этого. Были вызваны семь свидетелей, которые подтвердили, что Бригитта была ведьмой, занималась колдовством и причинила вред их семьям.

Для доказательства вины Бригитту дважды бросали в бурные воды реки Наровы, но каждый раз она выплывала. К Бригитте был послан священник, который пытался убедить ее покаяться за совершенные ею деяния перед богом, но она не хотела признаваться и говорила, что лечила уже больных людей, ничего плохого людям не желала и никто никогда в ее сторону плохого ничего не сказал. Так как дочери Иоганна Ватсона были уже очень больны, когда к ней обратились, то даже ее снадобья не помогли им выжить“.

Сделав паузу, пристав продолжил: „При колдовстве она использовала красную кровь Иисуса, сладкое молочко Девы Марии и воду в которой омывают покойников для исцеления от болей и быстрого заживления ран“.

После обвинения был зачитан приговор.