Тяжелые дорожные условия не стали причиной больших аварий, ведется масштабная снегоочистка

„В Эстонии прислушались к призыву оставаться по возможности дома и проявлять осторожность на дорогах, - сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. - Зарегистрировано два столкновения, да и то незначительные, в которых, к счастью, никто серьезно не пострадал“.

Пресс-секретарь Идаской префектуры ДПП Лийс Кригуль: „На шоссе Таллинн-Нарва из-за съехавшего с дороги из-за гололеда грузовика надолго было нарушено движение, однако крупных ДТП, к счастью, не случилось. В основном поступали сообщения об упавших на дорогу деревьях“.

„Учитывая погоду, сообщений о гололеде было немного, что говорит о том, что участники дорожного движения серьезно отнеслись к предупреждению, - сказал заведующий отделом строительства и эксплуатации инфраструктуры Транспортного департамента Андрес Пийбелехт. - За последние 12 часов по состоянию на 12.00 на телефон 1247 поступило 51 сообщение о гололедице и 44 сообщения о поваленных деревьях“.

„Больше всего проблем с упавшими деревьями. Хуже всего обстоят дела в Харьюмаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа, то есть на северном побережье“, - уточнил Пийбелехт.

Транспортный департамент работает не покладая рук. „Для борьбы со снегом и льдом фирмы, осуществляющие уход за дорогами, задействовали свои ресурсы на 100 процентов. Конечно, не мешало бы иметь дополнительные ресурсы, но вопрос в том, целесообразно ли закупать дополнительные тракторы и снегоуборочную технику, если ситуации, подобные нынешней, случаются один-два раза в году“, - сказал Пийбелехт.

Сегодня вечером Транспортный департамент примет решение, следует ли продлевать особый режим ухода за дорогами из-за тяжелых погодных условий. По прогнозу, ночью метель начнет стихать.