Новости Эстонии
12.12.2022, 17:10

Некоторые люди сидят без электричества с субботы. „Я разрешил сотрудникам и их семьям приходить на работу мыться и ночевать “

 
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

В субботу из-за ледяного дождя у многих островитян пропало электричество. Некоторым приходится обходиться без него до сих пор.

Житель Сааремаа Марк Муру — один из многих, кто в субботу остался без электричества и до сих пор не получил его обратно. „В субботу я находился в Таллинне, когда в какой-то момент получил сообщение, что электричества нет. Я подумал „ладно“, немного забеспокоился, но электроснабжение обещали восстановить примерно к восьми часам вечера воскресенья“, — рассказал он.

Муру живет в частном доме, где у него центральное отопление, но котельная находится за пределами дома. „В субботу температура была около нуля, так что особо волноваться было не о чем, но вчера (в воскресенье) было уже шесть-семь градусов ниже нуля“, — отметил мужчина.

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