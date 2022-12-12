Некоторые люди сидят без электричества с субботы. „Я разрешил сотрудникам и их семьям приходить на работу мыться и ночевать “

Житель Сааремаа Марк Муру — один из многих, кто в субботу остался без электричества и до сих пор не получил его обратно. „В субботу я находился в Таллинне, когда в какой-то момент получил сообщение, что электричества нет. Я подумал „ладно“, немного забеспокоился, но электроснабжение обещали восстановить примерно к восьми часам вечера воскресенья“, — рассказал он.