„Еда отстой, все очень плохо. Невкусно и чертовски дорого“. Болельщики – о питании на аренах ЧМ-2022

Вирмондес Бомтемпо, Бразилия: „Мне не понравилась булочка с сыром, но отлично зашла шаурма с курицей – очень вкусная.

Цены показались немного завышенными [хот-дог – € 6, шаурма – € 7.50, бургер – € 10.50], но главная проблема – на стадионах нет алкогольного пива.

А там, где пиво есть (отели, платные фан-зоны), – оно астрономически дорого [€ 15]. Для меня чемпионат мира – это радость, свобода и праздник, так что пива очень не хватает“.

Фидель Вийера, Эквадор: „По-моему, покупать еду на стадионах, тем более на чемпионате мира – плохая идея. Можно упустить минуты игры, а это грех.

В плане еды тут все ожидаемо – цены высокие, но нормальные для ЧМ. Разочаровали хот-доги – с черствым, как будто консервированным хлебом“.

Бруно Варани, Аргентина: „Качество еды меня устроило, но не понравилось, что предлагалось всего 2-3 варианта. На чемпионате мира выбор должен быть шире!

Цены немного выше, чем в Европе (я живу в Барселоне), но не намного“.

Алан Медель, Мексика/Германия: „Еда отстой, все очень плохо. Шаурма и гамбургеры – невкусные и чертовски дорогие.

Один и тот же напиток в супермаркете – 2 риала, а на стадионе – 10 [€ 2.60]. Как так можно?

И 30 риалов [€ 7.80] за безалкогольное пиво – это полная бессмыслица.

Например, в Германии еда на стадионах вкуснее, чем в Катаре, и не настолько дороже, чем в магазинах“.

Марва Иссам, Катар: „Я бодибилдер и еду на стадионах, честно говоря, не пробовала.

Покупала только воду – по приемлемой цене. На пару риалов [€ 0.52] дороже, чем в супермаркете, но это не так существенно“.

Андрес Иллингворт, Эквадор: „Еда на стадионах хорошая – шаурма, хот-доги, гамбургеры. Все, к чему мы привыкли на других стадионах, кроме алкоголя.

Нравится, что точек продаж много и не образуется больших очередей.

Не нравится, что принимают только карту Visa – спонсора турнира.

Для нас эквадорцев местные цены высокие, но встречались европейцы, говорившие, что тут дешевле, чем на их стадионах“.