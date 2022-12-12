„Еда отстой, все очень плохо. Невкусно и чертовски дорого“. Болельщики – о питании на аренах ЧМ-2022
Ниже – впечатления болельщиков из разных стран мира (от Катара до Аргентины), которые собрал Денис Романцов: о вкусе безалкогольного пива, высоких ценах и хот-догах без кетчупа и майонеза.
Вирмондес Бомтемпо, Бразилия: „Мне не понравилась булочка с сыром, но отлично зашла шаурма с курицей – очень вкусная.
Цены показались немного завышенными [хот-дог – € 6, шаурма – € 7.50, бургер – € 10.50], но главная проблема – на стадионах нет алкогольного пива.
А там, где пиво есть (отели, платные фан-зоны), – оно астрономически дорого [€ 15]. Для меня чемпионат мира – это радость, свобода и праздник, так что пива очень не хватает“.
Фидель Вийера, Эквадор: „По-моему, покупать еду на стадионах, тем более на чемпионате мира – плохая идея. Можно упустить минуты игры, а это грех.
В плане еды тут все ожидаемо – цены высокие, но нормальные для ЧМ. Разочаровали хот-доги – с черствым, как будто консервированным хлебом“.
Бруно Варани, Аргентина: „Качество еды меня устроило, но не понравилось, что предлагалось всего 2-3 варианта. На чемпионате мира выбор должен быть шире!
Цены немного выше, чем в Европе (я живу в Барселоне), но не намного“.
Алан Медель, Мексика/Германия: „Еда отстой, все очень плохо. Шаурма и гамбургеры – невкусные и чертовски дорогие.
Один и тот же напиток в супермаркете – 2 риала, а на стадионе – 10 [€ 2.60]. Как так можно?
И 30 риалов [€ 7.80] за безалкогольное пиво – это полная бессмыслица.
Например, в Германии еда на стадионах вкуснее, чем в Катаре, и не настолько дороже, чем в магазинах“.
Марва Иссам, Катар: „Я бодибилдер и еду на стадионах, честно говоря, не пробовала.
Покупала только воду – по приемлемой цене. На пару риалов [€ 0.52] дороже, чем в супермаркете, но это не так существенно“.
Андрес Иллингворт, Эквадор: „Еда на стадионах хорошая – шаурма, хот-доги, гамбургеры. Все, к чему мы привыкли на других стадионах, кроме алкоголя.
Нравится, что точек продаж много и не образуется больших очередей.
Не нравится, что принимают только карту Visa – спонсора турнира.
Для нас эквадорцев местные цены высокие, но встречались европейцы, говорившие, что тут дешевле, чем на их стадионах“.
Лю Ксу, Китай / Италия: „На аренах ЧМ мне не понравились гамбургеры – без овощей и даже без соусов. К тому же у безалкогольного пива странный вкус.
Цены несомненно очень высокие. Тот самый гамбургер обошелся мне в 45 риалов – 12,3 доллара [€ 11.70]. За такие деньги это должен быть хороший или, по крайне мере, нормальный бургер, но там не было ничего кроме двух кусков хлеба и куска странного мяса“.
Андрес Мера Боссано, Эквадор: „Мне не хватило на катарских стадионах разнообразия еды.
Например, на стадионе „Халифа“ продавали только хот-дог и кока-колу. По цене, которую я как латиноамериканец считаю очень высокой – 13 долларов США. К тому же не предлагали каких-то соусов – дали только булку и сосиску“.
Лукас Эрнандес, Аргентина: „Еда на стадионах мне не понравилась. Я брал хот-дог, гамбургер, шаурму – соотношение цены и качества меня не устроило“
Тут вообще все дорого на фоне качества, которое мы получаем. 200 долларов за жилье, которое не стоит и 5 долларов – это никуда не годится“.
Реджо, Мексика: „Хот-дог я тут съел только раз – без кетчупа и майонеза он был не очень вкусным. Гамбургер и шаурма лучше утоляли голод.
Если говорить о ценах, то все зависит, откуда вы. У нас в Мексике нормальное пиво стоит на стадионах 110-140 песо [€ 5.27-6.71], а тут безалкогольное – примерно 180 песо [€ 8.62].
Большая разнице и в ценах на воду. В Мексике – 30 песо [€ 1.44]. Здесь – 75 песо [€ 3.60]“.
Хавьер Лейджа, США: „Рядом со стадионами нет кафе и ресторанов, поэтому нам не оставили другого выбора – и мы купили на арене шаурму за 30 риалов [€7.80], хлеб с сыром за 15 [€ 3.90], салат за 17 [€ 4.40] и чай за 15[€ 3.90] . Если коротко: ужасное качество, ужасно дорого, ужасный вкус.
Точки с едой на стадионах открыты только во время чемпионата мира, поэтому им плевать на репутацию и на то, чтобы людям нравилась еда. Думают только о том, как заработать больше денег“.
Источник - Sports.ru