Причина гибели строителя в парке Таммсааре — взбунтовавшийся робот?

ЗА МГНОВЕНИЕ ДО БЕДЫ: рабочий с помощью робота для демонтажа Brokk сносит стену в подвале старого здания рынка в Таллинне. Фирма Astlanda Ehitus утверждает, что на самом деле эту стену сносить было не нужно. Кадр из анимации, подготовленной по заказу адвокатов Astlanda Ehitus.

ФОТО: Адвокат Яанус Техвер