Эстонский экспресс
19.12.2022, 19:30

Причина гибели строителя в парке Таммсааре — взбунтовавшийся робот?

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ЗА МГНОВЕНИЕ ДО БЕДЫ: рабочий с помощью робота для демонтажа Brokk сносит стену в подвале старого здания рынка в Таллинне. Фирма Astlanda Ehitus утверждает, что на самом деле эту стену сносить было не нужно. Кадр из анимации, подготовленной по заказу адвокатов Astlanda Ehitus.
ЗА МГНОВЕНИЕ ДО БЕДЫ: рабочий с помощью робота для демонтажа Brokk сносит стену в подвале старого здания рынка в Таллинне. Фирма Astlanda Ehitus утверждает, что на самом деле эту стену сносить было не нужно. Кадр из анимации, подготовленной по заказу адвокатов Astlanda Ehitus.
ФОТО: Адвокат Яанус Техвер

Причины смерти рабочего в таллиннском парке Таммсааре в ходе судебного процесса становятся все загадочнее, пишет Eesti Ekspress.

Строительная фирма Astlanda Ehitus активно пытается доказать в Харьюском уездном суде, что не виновна в произошедшем четыре года назад несчастном случае на производстве.

В сентябре 2018 года в таллиннском парке Таммсааре во время сноса фундамента старого рыночного здания погиб 42-летний опытный рабочий Айн Роозипуу. Мужчина работал с роботом Brokk, которым можно управлять на расстоянии. Но в момент аварии Айн находился рядом с роботом.

На прошлой неделе адвокат Astlanda Ehitus Яанус Техвер представил суду четырехминутный анимационный ролик, в котором с разных ракурсов было показано место аварии и то, как все могло происходить.

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