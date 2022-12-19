19.12.2022, 19:30
Причина гибели строителя в парке Таммсааре — взбунтовавшийся робот?(6)
ФОТО: Адвокат Яанус Техвер
Причины смерти рабочего в таллиннском парке Таммсааре в ходе судебного процесса становятся все загадочнее, пишет Eesti Ekspress.
Строительная фирма Astlanda Ehitus активно пытается доказать в Харьюском уездном суде, что не виновна в произошедшем четыре года назад несчастном случае на производстве.
В сентябре 2018 года в таллиннском парке Таммсааре во время сноса фундамента старого рыночного здания погиб 42-летний опытный рабочий Айн Роозипуу. Мужчина работал с роботом Brokk, которым можно управлять на расстоянии. Но в момент аварии Айн находился рядом с роботом.