ФОТО | Ничего не видно! В Таллинне бушует снежный шторм

„Партнеры города предупреждены о приближении непогоды. Они готовы направить на расчистку тротуаров и проезжей части больший ресурс, но даже с учетом этих мер сильный ветер и обильный снегопад сделают дорожные условия очень сложными, метель приведет к ухудшению видимости. По этим причинам на дорогах следует быть предельно осторожными. По возможности сегодня стоит остаться дома, чтобы избежать участия в движении. Кроме того, следует учитывать, что в результате шторма могут ломаться деревья и ветки, возможно повреждение линий электропередачи, что представляет опасность для людей и припаркованных поблизости автомобилей, а также может затруднить движение и обслуживание улиц“, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.