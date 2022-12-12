ФОТО | Ничего не видно! В Таллинне бушует снежный шторм(4)
В Таллинне бушует снежный шторм. Дорожные условия плохие, а в Пирита уже более тысячи клиентов без электричества.
Согласно данным Агентства по окружающей среде, утром порывы северо-восточного ветра достигали 15-21 м/с, на островах и побережье до 26 м/с. Утром снегопад и метель распространились с юго-востока Эстонии по всей стране, днем осадки станут интенсивнее. Видимость плохая. Количество снега 10 см, местами до 20 см.
„Партнеры города предупреждены о приближении непогоды. Они готовы направить на расчистку тротуаров и проезжей части больший ресурс, но даже с учетом этих мер сильный ветер и обильный снегопад сделают дорожные условия очень сложными, метель приведет к ухудшению видимости. По этим причинам на дорогах следует быть предельно осторожными. По возможности сегодня стоит остаться дома, чтобы избежать участия в движении. Кроме того, следует учитывать, что в результате шторма могут ломаться деревья и ветки, возможно повреждение линий электропередачи, что представляет опасность для людей и припаркованных поблизости автомобилей, а также может затруднить движение и обслуживание улиц“, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.