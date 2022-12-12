Островитянин шесть дней без электричества: ситуация кошмарная, Elektrilevi только обещает

„Мы живем без электричества с вечера среды. Очень тяжело. Поскольку у нас имеется генератор, покупаем бензин и два раза в день заводим его, чтобы не разморозились холодильник, можно было помыться и согреть дом. Мы не можем себе позволить, чтобы генератор работал круглые сутки, на бензин уходит огромная сумма“, - рассказал житель деревни Вийду о ненормальных условиях, в которых приходится жить в последние дни. Предприятие Elektrilevi уже почти неделю обещает жителям Сааремаа наладить электроснабжение, но они продолжают жить без электричества.