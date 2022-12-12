Островитянин шесть дней без электричества: ситуация кошмарная, Elektrilevi только обещает(4)
По состоянию на сегодняшнее утро на острове Сааремаа более 6600 потребителей оставались без электроэнергии. По словам островитянина, со среды живущего без электричества, ситуация крайне серьезная, сетевое предприятие Elektrilevi лишь обещает наладить электроснабжение, пишет издание Ärileht.
„Мы живем без электричества с вечера среды. Очень тяжело. Поскольку у нас имеется генератор, покупаем бензин и два раза в день заводим его, чтобы не разморозились холодильник, можно было помыться и согреть дом. Мы не можем себе позволить, чтобы генератор работал круглые сутки, на бензин уходит огромная сумма“, - рассказал житель деревни Вийду о ненормальных условиях, в которых приходится жить в последние дни. Предприятие Elektrilevi уже почти неделю обещает жителям Сааремаа наладить электроснабжение, но они продолжают жить без электричества.