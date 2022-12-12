Новости Эстонии
12.12.2022, 13:20

Островитянин шесть дней без электричества: ситуация кошмарная, Elektrilevi только обещает

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Сааремаа утопает в снегу.
Сааремаа утопает в снегу.
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

По состоянию на сегодняшнее утро на острове Сааремаа более 6600 потребителей оставались без электроэнергии. По словам островитянина, со среды живущего без электричества, ситуация крайне серьезная, сетевое предприятие Elektrilevi лишь обещает наладить электроснабжение, пишет издание Ärileht.

„Мы живем без электричества с вечера среды. Очень тяжело. Поскольку у нас имеется генератор, покупаем бензин и два раза в день заводим его, чтобы не разморозились холодильник, можно было помыться и согреть дом. Мы не можем себе позволить, чтобы генератор работал круглые сутки, на бензин уходит огромная сумма“, - рассказал житель деревни Вийду о ненормальных условиях, в которых приходится жить в последние дни. Предприятие Elektrilevi уже почти неделю обещает жителям Сааремаа наладить электроснабжение, но они продолжают жить без электричества.

По словам островитянина, местным жителям кажется, что основное внимание уделяют людям, живущим в крупных населенных пунктах, а о жителях небольших деревень словно забыли. „Больше всего раздражает, когда какой-нибудь волостной деятель уверяет, что люди в деревнях привыкли жить без электричества, занесенные снегом. Может, лет сто назад так и жили, а не сейчас, когда у всех туалеты с водным смывом, морозилки забиты продуктами, а в домах электрические отопительные системы“, - сказал он, описывая ситуацию.

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