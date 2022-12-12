Из-за ЧМ в Европе погромы. Что будет в Париже после полуфинала?(2)
Сборная Марокко переживает лучший отрезок в своей истории. На ЧМ-2022 команда Валида Реграги не просто выступила лучше всех ожиданий — она вошла в историю, став первой представительницей африканского континента в полуфиналах чемпионатов мира! Естественно, марокканцы без ума от радости и своей сборной, поэтому после победы над Португалией они вышли на улицу отмечать невиданный прежде успех.
В народных гуляниях принимал участие даже король Марокко. Хотя дистанцию с обычными болельщиками он все же соблюдал.
Но множество марокканцев проживает и в Европе. К сожалению, там они отметились в негативном ключе еще после победы в 1/8 финала. Африканцы избивали болельщиков сборной Испании на Пиренейском полуострове, а в Бельгии вообще сошли с ума — устроили погромы, нападали на полицию, переворачивали и сжигали автомобили.
После победы над Португалией марокканцы вновь превратили праздник футбола во что-то неподобающее. На этот раз эпицентром фанатского безумия стала Франция, против сборной которой Марокко сыграет в полуфинале.
Полиция Франции отреагировала на происходящее оперативнее и жестче, чем их коллеги из Бельгии. В ход пошел слезоточивый газ и дубинки.
Похоже, матч сборной Франции против Марокко закончится одинаково при любом результате — Париж ожидают серьезные неприятности.
Полуфинал Франция - Марокко начнется в среду (14.12) в 21:00.