Второй сотрудник СМИ скончался на чемпионате мира в Катаре

Во время чемпионата мира по футболу скончался работавший на турнире фотожурналист катарского телеканала Al Kass Халид Аль-Мисслам, сообщается на странице телеканала в Twitter.



Причину смерти фотографа телеканал не уточнил.



Это второй случай смерти сотрудника СМИ на турнире. 9 декабря американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов.