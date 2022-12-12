ЧМ-2022 по футболу
12.12.2022, 10:09

Второй сотрудник СМИ скончался на чемпионате мира в Катаре

 
ФОТО: Sebastian El-Saqqa | Scanpix

За три дня стало известно о смерти двух сотрудников СМИ, работавших на чемпионате мира, — американского футбольного обозревателя Гранта Валя и фотожурналиста катарского канала Al Kass Халида Аль-Мисслама.

Во время чемпионата мира по футболу скончался работавший на турнире фотожурналист катарского телеканала Al Kass Халид Аль-Мисслам, сообщается на странице телеканала в Twitter.

Причину смерти фотографа телеканал не уточнил.

Это второй случай смерти сотрудника СМИ на турнире. 9 декабря американский футбольный обозреватель Грант Валь умер во время четвертьфинала между сборными Аргентины и Нидерландов.

Источник - РБК


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