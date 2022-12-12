По всей Эстонии около 12 000 клиентов Elektrilevi остались без электричества

К сегодняшнему утру без электричества было около 6600 потребителей. Кризисная комиссия Elektrilevi собирается каждые два часа. Также происходит интенсивный обмен информацией с кризисной комиссией волости Сааремаа. Спасательный департамент предоставил дополнительную технику. Укомплектованы дополнительные бригады, которые приедут на помощь с материка. Таким образом, на Сааремаа круглосуточно будет трудиться 18 бригад. Дополнительно будут оказывать помощь одна бригада службы спасения на воде и два оператора дрона.

„Поскольку на улице сильный штормовой ветер, устранить неисправности с точки зрения безопасности сложно. Центр управления работает усиленным составом. Надеемся, что нам удастся восстановить электроснабжение всех потребителей на Сааремаа в течение 48 часов, — прокомментировал руководитель центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп. — Elektrilevi и партнеры делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подключение клиентов к сети. К сожалению, неисправности возникают быстрее, чем их можно устранить“.

Из-за ледяного дождя и сильного снегопада на выходных ветви деревьев стали тяжелее. Это привело к тому, что некоторые из них упали и вызвали масштабные неполадки на линиях электропередач. Из-за нового шторма ветви и деревья продолжают падать на линии электропередач и дороги, что усугубляет ситуацию.

Бригады Elektrilevi и центр управления работают над устранением неполадок уже более 48 часов подряд. Вчера в определенный момент на Сааремма без света оставалось еще 3500 клиентов, сегодня эта цифра выросла до 6600.

Штормовые ветра бушуют по всему побережью Эстонии, приводя к неполадкам по всей стране. Всего в Эстонии перебои с электричеством затронули в общей сложности около 12 000 клиентов.

Elektrilevi просит людей не пересекать линии самостоятельно, так как это опасно для жизни из-за оборванных проводов!

Также людей просят сообщать о неполадках через приложение MARU.

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