Новости Эстонии
12.12.2022, 07:16

В Эстонии введен спецрежим обслуживания дорог. Некоторые дороги непроходимы, людей просят по возможности оставаться дома!

 
Delfi
Lumesahk maanteel, pilt on illustratiivne.
Lumesahk maanteel, pilt on illustratiivne.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в шесть часов утра Департамент транспорта установил специальный режим технического обслуживания в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Эстонии из-за сильного снегопада и ветра.

На поддержание дорог в порядке брошены все ресурсы, однако даже это не позволит обеспечить требуемый уровень состояния дорог во всех местах. Скорее всего, из-за снегопада некоторые дороги (особенно второстепенные проселочные) станут непроходимыми или крайне труднопроходимыми. Трудные погодные условия сохранятся в течение всего дня.


Департамент рекомендует людям по возможности оставаться сегодня дома и не садиться за руль. Если это невозможно, то следует обязательно запастись временем, выбрать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.


Согласно предупреждению Агентства по окружающей среде, к утру понедельника северо-восточный ветер усилился до порывов 15-21 м/с, на островах и побережье до 26 м/с. Утром снегопад и метель распространятся с юго-востока Эстонии по всей стране, днем ​​осадки станут интенсивнее. Видимость плохая. Количество снега 10 см, местами до 20 см.


Департамент транспорта прогнозирует, что при уменьшении снегопада требуемый уровень состояния дорог будет обеспечен к восьми часам утра вторника. При необходимости специальный режим будет продлен, о чем сообщат дополнительно.


Департамент транспорта ждет от участников дорожного движения информации о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения можно найти на http://tarktee.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии