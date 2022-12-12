В Эстонии введен спецрежим обслуживания дорог. Некоторые дороги непроходимы, людей просят по возможности оставаться дома!

На поддержание дорог в порядке брошены все ресурсы, однако даже это не позволит обеспечить требуемый уровень состояния дорог во всех местах. Скорее всего, из-за снегопада некоторые дороги (особенно второстепенные проселочные) станут непроходимыми или крайне труднопроходимыми. Трудные погодные условия сохранятся в течение всего дня.



Департамент рекомендует людям по возможности оставаться сегодня дома и не садиться за руль. Если это невозможно, то следует обязательно запастись временем, выбрать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.



Согласно предупреждению Агентства по окружающей среде, к утру понедельника северо-восточный ветер усилился до порывов 15-21 м/с, на островах и побережье до 26 м/с. Утром снегопад и метель распространятся с юго-востока Эстонии по всей стране, днем ​​осадки станут интенсивнее. Видимость плохая. Количество снега 10 см, местами до 20 см.



Департамент транспорта прогнозирует, что при уменьшении снегопада требуемый уровень состояния дорог будет обеспечен к восьми часам утра вторника. При необходимости специальный режим будет продлен, о чем сообщат дополнительно.



Департамент транспорта ждет от участников дорожного движения информации о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения можно найти на http://tarktee.ee.

