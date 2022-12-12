В Эстонии введен спецрежим обслуживания дорог. Некоторые дороги непроходимы, людей просят по возможности оставаться дома!
Сегодня в шесть часов утра Департамент транспорта установил специальный режим технического обслуживания в связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Эстонии из-за сильного снегопада и ветра.
На поддержание дорог в порядке брошены все ресурсы, однако даже это не позволит обеспечить требуемый уровень состояния дорог во всех местах. Скорее всего, из-за снегопада некоторые дороги (особенно второстепенные проселочные) станут непроходимыми или крайне труднопроходимыми. Трудные погодные условия сохранятся в течение всего дня.
Департамент рекомендует людям по возможности оставаться сегодня дома и не садиться за руль. Если это невозможно, то следует обязательно запастись временем, выбрать безопасную скорость движения, избегать опасных маневров и считаться с другими участниками дорожного движения.
Согласно предупреждению Агентства по окружающей среде, к утру понедельника северо-восточный ветер усилился до порывов 15-21 м/с, на островах и побережье до 26 м/с. Утром снегопад и метель распространятся с юго-востока Эстонии по всей стране, днем осадки станут интенсивнее. Видимость плохая. Количество снега 10 см, местами до 20 см.
Департамент транспорта прогнозирует, что при уменьшении снегопада требуемый уровень состояния дорог будет обеспечен к восьми часам утра вторника. При необходимости специальный режим будет продлен, о чем сообщат дополнительно.
Департамент транспорта ждет от участников дорожного движения информации о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения можно найти на http://tarktee.ee.