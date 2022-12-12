Роналду намекнул на завершение карьеры в сборной? „Мечта была прекрасной, пока продолжалась..“

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своим мнением после поражения от сборной Марокко (0:1) в Instagram.

„Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я завоевал много титулов международного масштаба, в том числе и для Португалии, но преподнести имя нашей страны на самом высоком мировом уровне было моей самой большой мечтой.

Я за это сражался. За эту мечту я тяжело сражался. За 16 лет я 5 раз выступал на чемпионатах мира, всегда рядом с крупными игроками и при поддержке миллионов португальцев отдавал все, что мог. Никогда не отворачивался от борьбы и никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, в субботу мечта окончилась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали, что много говорилось, много писалось, много спекулировалось, но моя преданность Португалии не изменилась ни на минуту. Я всегда был еще одним человеком, который боролся за цель каждого из нас, и я бы никогда не повернулся спиной к своим товарищам по команде и своей стране.

Пока больше сказать особо нечего. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасной, пока продолжалась... Теперь будем надеяться, что время будет хорошим советчиком и позволит каждому сделать собственные выводы“, – написал Роналду в своем Instagram.

За сборную Португалии Роналду сыграл 196 матчей и забил 118 голов.