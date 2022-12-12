Молодежная сборная Эстонии по хоккею потерпела обидное поражение в первом матче чемпионата мира

Сборная Эстонии повела в счете во втором периоде (2:0), благодаря шайбам Клауса-Каспара Йыги и Эрика Починок, затем хозяева турнира отыгрались и повели в счете (2:3). В третьем периоде Марек Починок счет сравнял, но в дополнительное время поляки забросили победную шайбу и одержали победу 3:4.

Вратарь сборной Эстонии Федор Аганезов отразил 21 бросок, а его польский коллега Миколай Щепковски - 20 бросков.

В составе сборной Эстонии игроком матча был признан Эрик Починок, а в составе сборной Польши, автор хет-трик Масиас.

В понедельник в 14:00 сборная Эстонии встретится с Южной Кореей, которая проиграла Японии со счетом 3:5. Италия сыграет с Японией, а Украина с Польшей.