Молодежная сборная Эстонии по хоккею потерпела обидное поражение в первом матче чемпионата мира
Молодежная сборная Эстонии по хоккею до 20 лет начала чемпионат мира (1-го дивизиона, группы „В“) в польском городе Бытом, с обидного поражения от Польши в овертайме со счетом 3:4 (0: 0, 2: 3, 1: 0, 0: 1).
Сборная Эстонии повела в счете во втором периоде (2:0), благодаря шайбам Клауса-Каспара Йыги и Эрика Починок, затем хозяева турнира отыгрались и повели в счете (2:3). В третьем периоде Марек Починок счет сравнял, но в дополнительное время поляки забросили победную шайбу и одержали победу 3:4.
Вратарь сборной Эстонии Федор Аганезов отразил 21 бросок, а его польский коллега Миколай Щепковски - 20 бросков.
В составе сборной Эстонии игроком матча был признан Эрик Починок, а в составе сборной Польши, автор хет-трик Масиас.
В понедельник в 14:00 сборная Эстонии встретится с Южной Кореей, которая проиграла Японии со счетом 3:5. Италия сыграет с Японией, а Украина с Польшей.