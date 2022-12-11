11.12.2022, 21:52
СМИ: Сербия привела свою армию в полную боевую готовность(1)
„После угроз Альбина Курти о нападении на сербов на баррикадах всеми доступными средствами президент Александар Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности“, — сообщает издание.
Украинский новостной портал ТСН передает, что премьер-министр Косово Курти связался с представителями США, Британии, Франции, Германии и Италии в Косово и сообщил, что поставил ультиматум сербам в провинции не позднее вечера 11 декабря снять баррикады с автодорог на севере Косово и Метохии.
„В противном случае в ситуацию вмешается полиция Косово“, – предупредил он.