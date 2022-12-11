За рубежом
11.12.2022, 21:52

СМИ: Сербия привела свою армию в полную боевую готовность

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Serbia Belgrade Rivian
Serbia Belgrade Rivian
ФОТО: BETAPHOTO/SIPABETAPHOTO | BETAPHOTO/SIPA/Scanpix

Президент Сербии Александр Вучич созвал 11 декабря в 19:00 (20:00 по Киеву) заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщает сербское издание РТС.

„После угроз Альбина Курти о нападении на сербов на баррикадах всеми доступными средствами президент Александар Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности“, — сообщает издание.

Украинский новостной портал ТСН передает, что премьер-министр Косово Курти связался с представителями США, Британии, Франции, Германии и Италии в Косово и сообщил, что поставил ультиматум сербам в провинции не позднее вечера 11 декабря снять баррикады с автодорог на севере Косово и Метохии.

„В противном случае в ситуацию вмешается полиция Косово“, – предупредил он.

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