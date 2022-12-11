„Зима к нам не приходит внезапно“: буря не остановит работу аэропорта

По словам начальника службы специального оборудования и технического обслуживания Таллиннского аэропорта Вилли Хейнсалу, подготовка к зиме велась давно. „Зима никогда не приходит неожиданно для команды аэропорта — подготовка к ней началась уже осенью“, — сказал Хейнсалу. Он сказал, что безопасность является главным приоритетом аэропорта. „Сейчас это означает непрерывную уборку снега и поддержание чистоты взлетно-посадочной полосы — это работа 24/7“.

По словам Хейнсалу, обещанная на завтра сильная метель не выведет аэропорт из строя, и работа должна продолжаться в обычном режиме. „Завтра будет относительно обычный день для аэропорта, потому что наша ремонтная бригада состоит из хороших и профессионалов, которые видели много штормов, и завтрашний шторм их не остановит“, — сказал Хейнсалу.

В понедельник на территории всей Эстонии ожидается сильный шторм. „Лучше быть готовым к худшему“, — предупредил синоптик метеослужбы.

По прогнозам синоптиков, шторм начнется в ночь с воскресенья на понедельник, затем усилится ветер, пойдет сильный снег и ожидается метель . К утру понедельника снегопад распространится по всему континенту и постепенно станет более интенсивным. По словам синоптиков, ветер не утихнет до утра вторника. Наиболее подверженные шторму районы находятся на побережье и островах.

Агентство по охране окружающей среды выпустило предупреждение второго уровня. Вам следует быть внимательными и постоянно следить за прогнозом погоды . Помните о рисках, которые могут быть неизбежны. Все рекомендации, данные властями, должны быть соблюдены.