В какие часы завтра снегопад будет наиболее сильным?(2)
В понедельник по всей Эстонии можно ожидать гораздо более сложных дорожных условий. Центр надзора за дорожным движением в своем Facebook рекомендует завтра по возможности работать из дома либо вернуться домой раньше предполагаемого снегопада. Небольшая выдержка из графика осадков по данным Агентства по окружающей среде приводится ниже.
Снегопад в Таллинне: 11:00-16:00 умеренный 16:00-20:00 сильный 20:00-22:00 умеренный.
Умеренный снегопад в Тарту: 04:00-19:00.
Снегопад в Пярну: 11:00-17:00 умеренный, 17:00-19:00 сильный, 19:00-20:00 умеренный.
Снегопад в Хаапсалу: 14:00-16:00 умеренный, 16:00-19:00 сильный, 19:00-22:00 умеренный.
Снегопад в Курессааре: 12:00-16:00 умеренный, 16:00-20:00 сильный, 20:00-01:00 умеренный.
Снегопад в Выру: 01:00-04:00 умеренный, 04:00-05:00 сильный, 05:00-16:00 умеренный.
Снегопад в Пайде: 11:00-16:00 умеренный, 16:00-20:00 сильный, 20:00-21:00 умеренный.
Снегопад в Йыхви: 9:00-14:00 умеренный, 14:00-20:00 сильный, 20:00-21:00 умеренный.
Снегопад в Нарве: 13:00-19:00 умеренный, 19:00-20:00 сильный, 20:00-21:00 умеренный.
В основном, более сильный снегопад ожидается в период, когда люди будут направляться домой с работы. По возможности, перейдите завтра на работу из дома или постарайтесь вернуться домой, пока не начался сильный снегопад. Несколько советов как безопасно добраться:
При выборе скорости движения учитывайте дорожные условия. По возможности избегайте обгона и не переоценивайте свои навыки вождения.
Будьте особенно внимательны рядом с пешеходами.
Перед началом езды убедитесь, что в автомобиле более чем достаточно топлива и заряжен аккумулятор телефона.
Всем безопасного движения!