ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (291-й день) | Британская разведка: в 2023 году 30% российского бюджета будет потрачено на нужды военных, спецслужб и полиции

Президент РФ Владимир Путин пытается использовать тему переговоров Москвы с Киевом, чтобы ухудшить отношения Украины с ее западными партнерами, а также чтобы дать возможность российским войскам восстановиться и продолжить агрессию. Об этом говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты, однако, считают крайне маловероятным быстрое заключение договоренности о прекращении огня, которая позволила бы войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой. Переговоры о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий потребуют времени, так как Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга касательно условий любой подобной договоренности.

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий обнародовал данные о последствиях ракетного удара, нанесенного войсками РФ вечером 9 декабря по Великописаревской общине. Ракета С-300, которая взорвалась в центре населенного пункта, повредила 20 частных домов, один многоквартирный дом, помещения пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, пять магазинов, а также автомобили, - сообщил Живицкий в Telegram-канале.

Азербайджан направил Украине гуманитарную помощь для зимнего сезона. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, сообщил МИД в Баку. Электрооборудование предоставила компания Azerenergy, его стоимость составила 1 миллион 422 тысячи манатов (в пересчете более 790 тысяч евро). В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарной помощи, указывается далее.

По данным Генштаба ВСУ, российские военные гибнут в Украине не только в результате действий украинской армии, но и из-за плохой подготовки танковых и артиллерийских экипажей и отсутствия взаимодействия между подразделениями. „Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так на.зываемого „дружественного огня“, - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Подача электроэнергии и воды в Одессе постепенно восстанавливается, сообщил в „Телеграме“ мэр города Геннадий Труханов. По словам мэра Одессы, ситуация вполне контролируемая, хотя и непростая. Количество людей, остающихся без электричества в Одесской области, сократилось с 1,5 млн в субботу до 300 тыс. в воскресенье. Труханов сообщил, что его администрация вновь запускает насосные станции и доставляет воду грузовиками в зоны, где сохраняется ее нехватка. Что касается электроснабжения и отопления, то, по словам чиновника, 43 из 140 котельных до сих пор не работают. В ночь на субботу российские войска обстреляли беспилотниками районы юга Украины, в том числе Одесскую область. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что ущерб нанесен беспилотниками иранского производства, пишет BBC Russian.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в интервью Би-би-си, что Владимир Путин должен будет понести ответственность за развязанную в Украине войну. При этом, по словам Клеверли, НАТО не угрожает и не будет угрожать России, поскольку является оборонительным союзом для всех стран-членов.

Британская разведка изучила российский федеральный бюджет и выяснила, что в 2023 году 30% из него (9 трлн рублей или 143 млрд долларов) будет потрачено на нужды военных, спецслужб и полиции.

Как заявил германский канцлер Олаф Шольц, российский лидер Владимир Путин по-прежнему преисполнен решимости завоевать части территории Украины и никак не сдерживает проявления своей жестокости. Шольц также сказал, что пока неясно, сколько в точности погибло в Украине российских военных, однако это число, по его словам, может достигать 100 тысяч.