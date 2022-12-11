ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (291-й день) | Британская разведка: в 2023 году 30% российского бюджета будет потрачено на нужды военных, спецслужб и полиции
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент РФ Владимир Путин пытается использовать тему переговоров Москвы с Киевом, чтобы ухудшить отношения Украины с ее западными партнерами, а также чтобы дать возможность российским войскам восстановиться и продолжить агрессию. Об этом говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты, однако, считают крайне маловероятным быстрое заключение договоренности о прекращении огня, которая позволила бы войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой. Переговоры о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий потребуют времени, так как Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга касательно условий любой подобной договоренности.
Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий обнародовал данные о последствиях ракетного удара, нанесенного войсками РФ вечером 9 декабря по Великописаревской общине. Ракета С-300, которая взорвалась в центре населенного пункта, повредила 20 частных домов, один многоквартирный дом, помещения пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, пять магазинов, а также автомобили, - сообщил Живицкий в Telegram-канале.
Азербайджан направил Украине гуманитарную помощь для зимнего сезона. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, сообщил МИД в Баку. Электрооборудование предоставила компания Azerenergy, его стоимость составила 1 миллион 422 тысячи манатов (в пересчете более 790 тысяч евро). В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарной помощи, указывается далее.
По данным Генштаба ВСУ, российские военные гибнут в Украине не только в результате действий украинской армии, но и из-за плохой подготовки танковых и артиллерийских экипажей и отсутствия взаимодействия между подразделениями. „Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так на.зываемого „дружественного огня“, - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook.
Подача электроэнергии и воды в Одессе постепенно восстанавливается, сообщил в „Телеграме“ мэр города Геннадий Труханов. По словам мэра Одессы, ситуация вполне контролируемая, хотя и непростая.
Количество людей, остающихся без электричества в Одесской области, сократилось с 1,5 млн в субботу до 300 тыс. в воскресенье. Труханов сообщил, что его администрация вновь запускает насосные станции и доставляет воду грузовиками в зоны, где сохраняется ее нехватка.
Что касается электроснабжения и отопления, то, по словам чиновника, 43 из 140 котельных до сих пор не работают. В ночь на субботу российские войска обстреляли беспилотниками районы юга Украины, в том числе Одесскую область. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что ущерб нанесен беспилотниками иранского производства, пишет BBC Russian.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в интервью Би-би-си, что Владимир Путин должен будет понести ответственность за развязанную в Украине войну. При этом, по словам Клеверли, НАТО не угрожает и не будет угрожать России, поскольку является оборонительным союзом для всех стран-членов.
Британская разведка изучила российский федеральный бюджет и выяснила, что в 2023 году 30% из него (9 трлн рублей или 143 млрд долларов) будет потрачено на нужды военных, спецслужб и полиции.
Как заявил германский канцлер Олаф Шольц, российский лидер Владимир Путин по-прежнему преисполнен решимости завоевать части территории Украины и никак не сдерживает проявления своей жестокости. Шольц также сказал, что пока неясно, сколько в точности погибло в Украине российских военных, однако это число, по его словам, может достигать 100 тысяч.
Российские войска стали снова активно использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства для ударов по территории Украины, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре за субботу, 10 декабря. Институт изучения войны не исключает, что РФ получила новую партию БПЛА. Либо дроны были накоплены за три последние недели, когда она не применяла беспилотники.