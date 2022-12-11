В Одесской области частично восстановили подачу электричества, прерванную после атаки российских беспилотников. Без света все еще остаются 300 тысяч человек
В Одесской области частично восстановлена подача электричества, прерванная после атаки российских беспилотников 10 декабря. Об этом, пишет „Суспильне“, сообщил глава региона Максим Марченко, отметив, что около 300 тысяч жителей области по-прежнему остаются без света. При этом Марченко подчеркнул, что 10 декабря электричества не было в домах 1,5 миллиона жителей, пишет Meduza.
Украинское издание „Думская“ со ссылкой на местных жителей сообщало, что в Одессе также нарушено водоснабжение. По словам жителей города, подача воды прекратилась около 9 утра. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что коммунальные службы постепенно перезапускают насосные станции, добавив, что на это „нужно время“.
Также Труханов рассказал, что в Одессе, по состоянию на 14:00, не работают 43 котельные из 140, подчеркнув, что „ситуация постоянно меняется“.
10 декабря после атаки беспилотников в соцсетях Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской области появился пост, в котором говорилось, что Одесса останется без электричества „на два-три месяца“, и жителей призывали покинуть город.
Пост был удален, пишет „Политика Страны“, вместо него опубликовали новое сообщение, в котором говорилось, что жителей не призывают эвакуироваться, а под „2-3 месяцами“ имелось ввиду полное восстановление поврежденных объектов. По данным „Думской“, СБУ начала расследование обстоятельств появления первого поста.