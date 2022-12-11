Министр обороны Ханно Певкур об угрозах о нападении со стороны российских неонацистов: это не изменит ситуацию с безопасностью

Российская неонацистская и прокремлевская группировка „Русич“ на прошлой неделе начала распространять в социальных сетях призыв, в котором Эстонию, Латвию и Литву называли „временными республиками“ и просили жителей этих стран поделиться информацией о пограничной обороне и военных подразделениях страны.

Группировка, которая в настоящее время воюет в Украине, призвала делиться важной информацией о расположении и комплектовании пограничных пунктов, передвижении патрулей на границе, системах наблюдения, военнослужащих и их близких в странах Балтии, средствах передвижения и т.д.

Министр обороны Ханно Певкур сообщил, что это явно сделано, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Украине. „Это не меняет ситуацию с безопасностью, наши службы внимательно следят за ситуацией“, - добавил он.

Певкур добавил, что сторонние операции со стороны России ведутся постоянно. Это особенно касается информационной войны и отвлечения внимания. „Все люди должны быть бдительными, когда кто-то отправляет им какой-либо призыв “, - сказал он.

8-го декабря Полиция безопасности (KaПo) сообщила, что был призыв фотографировать передвижения сил обороны и пограничные объекты, и что он является злонамеренным.

„В социальных сетях людей призывали сделать именно это. Сторона, которая это объявила, представляет себя как российскую ультраправую военизированную группировку, участвующую в агрессии против Украины. Обмен такой информацией с представителями России и Беларуси уголовно наказуем“, - было написано в посте в Facebook на странице КаПо.