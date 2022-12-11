11.12.2022, 13:05
Более 5 000 домохозяйств на островах остались без электричества. Старейшина Сааремаа: к сожалению, у меня нет возможности связаться с Elektrilevi
ФОТО: | Delfi Meedia
Снежная буря, начавшаяся в пятницу вечером, оставила людей на островах без электричества. К воскресенью более 5 000 потребителей все еще остаются без света. Elektrilevi не располагает новой информацией и не может связаться с Микком Туйском, старейшиной волости Сааремаа.
„Самое печальное, что у меня нет никакой возможности связаться с Elektrilevi“, - сказал Туйск. Он добавил, что также отправил электронное письмо непосредственно члену правления Elektrilevi, сообщив, что человек, который должен был с ними связаться, почему-то недоступен. „Ни на звонки, ни на SMS, ничего не отвечает“, - сказал он.