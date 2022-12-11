11.12.2022, 12:30
К тому времени, когда Эстония начала создавать резерв лекарств, некоторые таблетки в Европе уже закончились
ФОТО: | Delfi Meedia
В последние недели в аптеках Эстонии закончились некоторые сиропы от кашля для детей, а также распространенные антибиотики. Проблемы с поставками есть по всей Европе. Страны создают запасы лекарств, чтобы лучше справляться с такими кризисами. Эстония начала создавать национальный запас лекарств в феврале этого года.
С начала „коронакризиса“ людей призывают делать запасы - иметь дома свечи и спички, батарейки и сухари. Запастись можно и безрецептурными лекарствами, парацетамолом, настойкой календулы и пластырями для ран.