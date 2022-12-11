Новости Эстонии
11.12.2022, 12:30

К тому времени, когда Эстония начала создавать резерв лекарств, некоторые таблетки в Европе уже закончились

 
Eesti Ekspress
Сложности с поставками: Ситуация становится особенно опасной, когда основные рецептурные препараты не доступны в торговых точках наряду с безрецептурными лекарствами. Для снижения этого риска был создан национальный запас лекарств.
Сложности с поставками: Ситуация становится особенно опасной, когда основные рецептурные препараты не доступны в торговых точках наряду с безрецептурными лекарствами. Для снижения этого риска был создан национальный запас лекарств.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

В последние недели в аптеках Эстонии закончились некоторые сиропы от кашля для детей, а также распространенные антибиотики. Проблемы с поставками есть по всей Европе. Страны создают запасы лекарств, чтобы лучше справляться с такими кризисами. Эстония начала создавать национальный запас лекарств в феврале этого года.

С начала „коронакризиса“ людей призывают делать запасы - иметь дома свечи и спички, батарейки и сухари. Запастись можно и безрецептурными лекарствами, парацетамолом, настойкой календулы и пластырями для ран.

Но человек с хорошим здоровьем не может, к сожалению, заранее купить антибиотики на случай, если в будущем у него возникнет, например, инфекция среднего уха или пиелонефрит. Врач выпишет рецепт только когда человек заболеет.

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