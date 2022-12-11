Женская сборная Эстонии по биатлону вновь попала в первую десятку

Победитель в женской эстафете определился на последней стрельбе. Жюлия Симон идеально отстреляла стоя, оторвалась от своих конкуренток из Швеции и Италиии, и финишировала первой. Второе место - у шведок, третье – у Италии.

Эстонию в эстафете представляли: Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюльм и Йоханна Талихярм. Томингас, проехавшая вторую смену и отправившаяся на штрафной круг, отбросила женскую команду в середину второй десятки, а вот Кюльм и Талихярм в итоге подняли квартет на 10-е место. Эстонские лыжницы финишировали на той же позиции, что и на стартовом этапе сезона в Контиолахти.

Йоханнес Тингес Бё, начавший мужскую гонку преследования на 12,5 км с первого места, проехал два штрафных круга, тем не менее одержал уверенную победу. Вторым стал Стурла Холм Легрейд (2; +47,9), а третьим — Эмильен Жаклен (3; +1,13,9).

В гонке также принимали участия два представителя Эстонии – Райдо Ранкель, начавший гонку на 48-м месте, без ошибок прошел первые три круга, но в конце гонки был вынужден пройти три штрафных круга и в итоге оказался на 46-м месте (3; +4.50.9). Рене Цахкна, стартовавший с 35-го места, допустил пять промахов и пересек финишную черту 51-м (+5,57,9).

Смешанная эстафета 4 х 5 км на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Бейтостолене стала праздником для организаторов, потому что первые два места заняли Норвегия II и Норвегия I. Швеция заняла третье место. Эстония (Авели Уусталу, Мартин Химма, Кейди Каасику, Алвар Йоханнес Алев) заняла 13 место.

В прыжках с трамплина в немецком Титизее-Нойштадте эстонские спортсмены: Артти Айгро прыгнул на ​​124 метра в квалификации, за что он получил 111,9 балла и занял 33-е место. Кевин Мальцев прыгнул на 109 метров (79,7 балла) и финишировал на 55-м месте, так что к основным соревнованиям, которые начнутся завтра в 16:45, они не допускаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.