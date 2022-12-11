СЕГОДНЯ | Попадет ли женская сборная Эстонии по биатлону в первую десятку?

В 12:30 по эстонскому времени, состоится женская эстафета 4х6 км на Кубке мира в Хохфильцене. Среди 19 сборных в стартовом списке также сборная Эстонии (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сузан Кюльм , Йоханна Талихярм), которая заняла 10-е место на этапе в Контиолахти.

В 15:15 начнется мужская гонка преследование на 12,5 км в Хохфильцене. Йоханнес Тиннес Бё, выигравший спринт в пятницу, стартует первым. Среди участников будут участвовать и два представителя Эстонии – Рене Захна выйдет на трассу 35-м (+2,18), а Райдо Ранкель – 48-м (+2,37).

Сегодня в 13:35 на этапе КМ по лыжным гонкам в норвежском Бейтостолен запланирована смешанная эстафета 4х5 км. Среди 17 сборных, в гонке примет участие и эстонская четверка (Авели Уусталу, Мартин Химма, Кейди Каасику, Альвар Йоханнес Алев).

В 15:30 начинаются прыжки с трамплина в немецком Титизее-Нойштадте. Эстонию будут представлять: Кевин Мальцев и Артти Айгро.