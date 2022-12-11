Нойер сломал ногу во время отпуска после ЧМ

„Что тут скажешь, конец года точно мог бы пройти лучше... Пока я пытался привести в порядок голову во время лыжного похода, я получил перелом ноги. Вчерашняя операция прошла хорошо. Большое спасибо врачам! Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня закончен“, — написал Нойер.



Сборная Германии неудачно выступила на чемпионате мира в Катаре, где не смогла выйти в плей-офф из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики.



36-летний капитан сборной Германии на турнире отыграл все три матча.