11.12.2022, 09:34
Нойер сломал ногу во время отпуска после ЧМ
ФОТО: | Scanpix
Голкипер „Баварии“ и сборной Германии Мануэль Нойер сообщил в своем Instagram, что во время отпуска после чемпионата мира сломал ногу.
„Что тут скажешь, конец года точно мог бы пройти лучше... Пока я пытался привести в порядок голову во время лыжного похода, я получил перелом ноги. Вчерашняя операция прошла хорошо. Большое спасибо врачам! Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня закончен“, — написал Нойер.
Сборная Германии неудачно выступила на чемпионате мира в Катаре, где не смогла выйти в плей-офф из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики.
36-летний капитан сборной Германии на турнире отыграл все три матча.
Источник - РБК