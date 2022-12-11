Почему Европа не замерзла без российского газа. И долго ли она еще продержится

Треть отопительного сезона позади, и результаты впечатляют. 27 стран Евросоюза с населением 450 млн человек сумели сократить потребление газа на четверть, и теперь европейцы почти уверены, что переживут эту зиму без блэкаутов.

Как им это удалось, чего стоило и надолго ли хватит денег и терпения?

Первый раунд за Европой

Газ не попал под европейские санкции, в отличие от нефти и угля, потому что ЕС не хотел отказываться от дешевого и относительно чистого топлива. Однако Владимир Путин сам прикрутил кран: за время вторжения в Украину подконтрольный Кремлю Газпром под разными предлогами сократил поставки газа в ЕС на 80%.

С учетом того, что ЕС покупал 40% всего газа в России, а найти альтернативных поставщиков даже по заоблачным ценам было непросто, перед европейцами замаячил призрак веерных отключений промышленности и массовых волнений замерзающего населения.

Но этого не произошло. По пяти основным причинам.

1) Россия не перекрыла поставки полностью.

2) Газовые хранилища удалось заполнить почти под завязку.

3) Людям и бизнесу помогли субсидиями.

4) Погода в октябре и ноябре выдалась рекордно теплой.

5) Европейцы научились (или были вынуждены) экономить газ.

Из этих причин только последняя - сокращение потребления газа - целиком во власти стран ЕС. Именно на ней европейцы собираются отныне сделать упор, чтобы выиграть не только первое зимнее газовое сражение с Кремлем, но и всю энергетическую войну.

„Сейчас мы обязаны сосредоточиться на подготовке к следующей зиме. Не к этой зиме, а к следующей. Этой зимой мы в безопасности„, - сказала на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

„Конечно, мы заплатили за это высокую цену“, - добавила она.