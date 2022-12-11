VIP-„беженцы“: украинские олигархи живут на Лазурном берегу

Татьяна Сапян подтвердила DW, что ее ведомство уже несколько месяцев расследует этот инцидент. „Среди людей, которых проверяло ГБР, были представители государственной власти, бизнесмены, бывшие члены судебной системы и даже члены парламента“, - указывает она. В данный момент ГБР выясняет, „законно ли эти люди пересекли границу и не были ли они вовлечены в отмывание денег „.

Один украинский блогер выложил в интернет фотографию с несколькими чемоданами, полными наличности. Более 17 миллионов долларов США плюс более миллиона евро, как утверждается, были обнаружены венгерскими таможенниками в роскошных автомобилях из Украины. При выезде из страны эти деньги не были задекларированы на украинской таможне. Между тем при пересечении границы допустимо иметь при себе не более 10 000 евро наличными.

В 1800 километрах от Украины, на Лазурном берегу во Франции местные жители удивляются возросшему числу роскошных лимузинов с украинскими номерами на улицах. Производимое ими впечатление совершенно не вяжется с новостями из страдающей страны, в которую вторглась Россия.

Данные, о которых идет речь, имеют взрывоопасный потенциал. Ведь, согласно им, в то время как в Украине люди ютятся в бомбоубежищах, ВСУ несут серьезные потери, сражаясь с российскими захватчиками, а десять миллионов украинцев спасаются от войны в удаленных от фронта регионах своей страны или за рубежом, некоторые украинские олигархи, по сообщениям СМИ, - миллионеры и даже миллиардеры - выехали из страны вместе со своими семьями. Некоторые - незадолго до начала российского вторжения 24 февраля.

Из-за российских ракетных ударов по Киеву Татьяне Сапян приходится несколько раз откладывать интервью. Однако она намерена дать его во что бы то ни стало, подчеркивает пресс-секретарь украинского „Государственного бюро расследований“ (ГБР). Ее ведомство - аналог ФБР в США и Федерального ведомства по уголовным делам в Германии, и Татьяна хочет поделиться с DW подробной информацией, основанной на его расследованиях.

По словам собеседницы редакции, с середины сентября следствие было начало в отношении более 80 человек, сейчас оно продолжается в отношении нескольких десятков. В разгар войны украинские следователи занимаются очень болезненной для их страны темой: коррупцией, которая сохранилась в существенных масштабах даже после проевропейских протестов на Майдане, и кругами, принадлежащие к которым люди часто имеют связи с Россией.

Международный ордер на арест

В отношении двух сверхбогатых „беженцев“ из Украины, по словам Сапян, были выданы международные ордеры на арест. Однако она почти не надеется, что они когда-нибудь будут экстрадированы в Украину: „Мы знаем, если у человека много денег, он стремится потратить их и на то, чтобы обеспечить себе влияние на определенные процессы - не только в Украине, но и за рубежом“.

Сапян указывает, что под следствием находятся и шесть бывших или действующих депутатов Верховной рады. Летом президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил деятельность пророссийских партий в стране - в том числе „Оппозиционной платформы - За жизнь“, имевшей фракцию в парламенте.

Примечательно, что некоторые из принадлежавших к ней депутатов впоследствии основали новую группу под названием „Восстановление Украины“, рассказывает в интервью DW Александр Салищенко из киевской неправительственной организации „Честно“.

При финансовой поддержке Запада эта НПО анализирует работу членов украинского парламента - прежде всего, на предмет коррупции. „Эта новая группа депутатов была сформирована дистанционно“, - поясняет Салищенко. То есть вступившие в нее политики „не находились в Украине и не присутствовали в зале пленарных заседаний или в здании парламента“.